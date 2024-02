Il Cus si prepara a cambiare casa. A giugno il trasloco da via Valerio

Primo giugno, questa la data che segnerà l’addio del Cus Macerata all’attuale sede in via Salvatore Valerio. È stato così stabilito dopo una serie di incontri tra vertici, dirigenti e tecnici delle tre parti coinvolte: Università, Comune e appunto Cus. La Polisportiva resterà nella sua casa ormai storica (vi si trasferì nel 1986, in precedenza gli uffici erano in vicolo delle Scuole, in centro) per altri tre mesi, poi l’area cambierà completamente volto passando dall’ospitare strutture sportive a palazzine di edilizia residenziale pubblica, un totale di 20 alloggi. Il Cus per un po’ dovrà adattarsi e accontentarsi di una nuova sede vicino alla scuola elementare IV Novembre e potrà usufruire dell’impiantistica dell’istituto, in attesa che possa essere utilizzata la nuova area che l’Università ha individuato in zona Santa Croce. Lì sorgerà finalmente l’agognata cittadella dello sport che il presidente dell’ente Antonio De Introna già sognava a fine anni ‘90 e che sembrava prossima alla costruzione quando nel 2008 fu firmato un protocollo d’intesa che prevedeva il nuovo campus a Fontescodella (sindaco Meschini e rettore Sani). Questa volta il progetto non è naufragato, anzi con il nuovo rettore John McCourt il Cus ha trovato grande attenzione e interesse e il cantiere dei lavori procede. La Polisportiva non potrà trasferirsi prima del 2025, nel frattempo andrà alla IV Novembre come ha ufficializzato giorni fa il Comune. L’amministrazione farà un intervento di installazione, dove c’è il campo all’aperto di basket, di un pallone pressostatico donato dall’Università che permetterà di effettuare attività sportiva al Cus anche durante i mesi invernali. Va ricordato che il Cus Macerata, oltre ad attività ricreative nella sua palestra, vanta sezioni di calcio a5 (la squadra milita in serie B nazionale), pallavolo, pallacanestro, tennis, judo e atletica. Quest’ultima e tutti e tre gli sport di squadra da anni però sono costretti a chiedere "asilo" per le competizioni ufficiali in altri impianti di Macerata, poiché quelli di via Valerio sono obsoleti e soprattutto non conformi alle regole federali.