Il Da Vinci di Civitanova primo in provincia: "In arrivo nuove aule"

Con il calo demografico, ci sono sempre meno alunni nelle scuole italiane. E anche nelle Marche, così, si risente inevitabilmente di questa tendenza. A Civitanova, però, il preside dell’Istituto superiore ‘Da Vinci’, Francesco Giacchetta, può sorridere, perché la scuola che dirige è quella che in provincia conta il maggior numero di nuovi iscritti (315) per il prossimo anno scolastico. Ma lo fa con moderazione: "Il dato fa inevitabilmente piacere, ma non possiamo negare che il calo demografico nazionale sia importante e in futuro toccherà anche la regione – dice Giacchetta –, questo perché molte famiglie fanno meno figli rispetto al passato". Ma i programmi che il ‘Da Vinci’ offre "sono di innegabile qualità". Messi a disposizione "con i nostri tre indirizzi liceali come il classico, lo scientifico e il linguistico, che garantiscono più sbocchi lavorativi futuri – aggiunge il preside della scuola civitanovese –. Oltre a questo siamo molto attenti ai progetti di respiro internazionale e al rispetto di quelli curanti la formazione delle competenze". Anche la città è un aiuto: "Civitanova è un comune in espansione, dove sempre più persone vivono dopo essere fuggite dall’entroterra per rifugiarsi lungo la costa". Inoltre, un plus è dato sia dalla zona nella quale si trova l’istituto superiore, a sud della città e non lontana dal centro, sia dalla presenza di studenti originari di fuori-Italia: "I giovani stranieri sono integrati con quelli del nostro Paese – dice ancora Giacchetta (nella foto) – sono oltre 100 nella nostra scuola, sui 1.600 studenti totali". Un numero che potrebbe crescere in futuro, dato che è previsto un allargamento delle aule: "Con i fondi previsti della Provincia – conclude Giacchetta – l’anno prossimo avremo dieci aule in più che si aggiungeranno alle 65 stanze, ospitanti altrettante classi, e ai tre laboratori di informatica, fisica e chimica – conclude –. Con un numero crescente di ragazzi era importante espandersi".

Lorenzo Pastuglia