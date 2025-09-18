Il debutto della Link: "Questa via può crescere. Porterà movimento"

"Le novità che portano in zona movimento e giovani sono sempre ben accette". È la voce dei titolari delle attività in viale Martiri della Libertà, punto della città interessato dall’apertura della sede maceratese della Link University, l’ateneo privato che ha annunciato l’avvio del corso in Odontoiatria e Protesi dentale.

"Per noi è una bella novità perché ci porta nuovi studenti – afferma Gianfranco Carducci, di Carducci Barbieri –. Parecchi negozi qui stanno chiudendo, quindi diventerebbe una via morta se non nascesse altro nel frattempo. È un bene, soprattutto per la zona e il suo sviluppo". "Penso che una nuova apertura, di qualunque natura sia, porti sempre vantaggio – conferma Riccardo Vincenzetti della tabaccheria Carradori –. In questo caso attira giovani, ed è bello".

Una possibilità di incremento per il bar pasticceria Maurizio, come spiega Francesca Alimenti: "Lavorando già tanto, per fortuna, con una clientela fissa per me sarebbe un incremento, che comunque non fa mai male. Un problema che mi viene in mente, però, è legato ai parcheggi della via, non sufficienti per accogliere anche i nuovi arrivati". Positivo anche il parere del parrucchiere Massimo Cesca. "Credo che il movimento sia sempre un arricchimento, specialmente quando si tratta di giovani - dice Cesca -. Io non ho mai paura di quello che è novità, che è diverso; quando si favorisce l’arrivo di ragazzi e ragazze è sempre positivo, e penso che anche questa apertura porterà giovamento".

Un incremento di giovani che rende contento anche il barbiere Nazzareno Principi, che ha la sua attività qualche metro più avanti: "Visto che le attività della zona stanno a mano a mano chiudendo, è bello vedere che altro apre. Bisogna essere aperti a queste iniziative soprattutto perché è giusto puntare sui giovani, è una generazione in cui io personalmente spero tanto. Queste cose sono sempre ben accette". A condividere il suo apprezzamento per lo sviluppo della rete sociale della città anche Marco Scarponi, presidente dell’associazione Anffas, che sottolinea: "Quello che a noi interessa, come realtà, è che si crei un circuito che valorizzi il territorio da un punto di vista sociale. La nostra caffetteria TuttIncluso, in viale Martiri della Libertà, è già frequentata da molti universitari che condividono il nostro progetto, rivolto all’inclusione lavorativa, e speriamo che sempre già giovani e famiglie possano contaminare il territorio con il seme dell’inclusione. Ogni novità, in questo senso, per noi è benvenuta".

Alla Link, nella sede di Villa Cola, Le iscrizioni sono aperte fino al 29 settembre, al momento il numero di iscritti di aggira intorno ai 35, con prospettiva d’aumento fino a fine mese. Regolare sarà poi l’organizzazione delle lezioni, divise in due semestri, e degli esami, svolti al termine di ognuno.