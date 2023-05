Il debutto di Luigi Silipo "Sarò il questore della gente, serve un gioco di squadra"

di Paola Pagnanelli

"Sono venuto qui per essere il questore della gente, è una nuova vita rispetto a quello che ho fatto finora ma anche un ritorno a casa, visto che conosco le Marche fin da bambino. Assicuro il mio massimo impegno e la dedizione alla città e alla provincia". Da lunedì in servizio in piazza della Libertà, ieri il nuovo questore Luigi Silipo ha incontrato la stampa per presentarsi alla città. Nato a Roma 55 anni fa, dirigente superiore della polizia di Stato, laureato in giurisprudenza alla Sapienza, ha preso servizio nel 1992 a Reggio Calabria dopo il corso quadriennale di formazione funzionari. Da Reggio Calabria, dove ha ricoperto vari incarichi fino alla dirigenza della Squadra mobile, è stato mandato poi a ricoprire lo stesso incarico prima a Torino e poi, nel 2015, a Roma. Specializzato nella lotta alla criminalità organizzata, arriva qui con un curriculum eccellente. "Ma non perché ci fossero emergenze particolari in questa provincia – sono state le sue parole –, ora inizia una seconda fase che per me parte da qui. Cosa di cui sono felice, visto che nelle Marche ho passato le estati di infanzia e gioventù, con i parenti della mia famiglia a Porto Sant’Elpidio. Questa regione mi è sempre stata dentro, e per me è come tornare a casa". Proveniente da una famiglia di medici, il questore Silipo ha scelto la polizia per vocazione. "Abitavo in via Guido Reni, dove ci sono le Volanti, e ogni volta che passavano io mi affacciavo alla finestra: era quello che volevo fare. Non mi sentirete mai parlare della polizia come di un lavoro, perché per me essere poliziotto è uno stile di vita, un modo di essere. In questi anni ho imparato a capire che un poliziotto vive tante vite, quella del latitante a cui dà la caccia, quella della vittima di usura, quella della vittima di un assassinio. La Volante, che incontra un cittadino in difficoltà e risolve il suo problema, può cambiare la vita di quella persona. La vittima di usura può ricominciare a vivere solo se si rivolge alle forze dell’ordine". In particolare, il questore Silipo si è soffermato sul tema dell’usura: "In questa terra di lavoratori, di piccole, medie e grandi imprese, dopo la pandemia potrebbe esserci qualcuno in difficoltà e qualcuno potrebbe approfittarne. L’usura è un reato odioso, commesso da vigliacchi che approfittano della debolezza altrui. Tutte le forme di criminalità sono l’opera di vigliacchi, che scappano quando incontrano qualcuno di più forte, lo Stato. Lo stesso per lo stalking e le violenze di genere, da cui si esce solo non vergognandosi di denunciare". Il nuovo questore ha insistito sull’importanza del lavoro di squadra, all’interno della polizia e anche con i cittadini, per affrontare e risolvere i problemi. Ha citato i colleghi esperti, ma anche carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, i cui vertici ha incontrato lunedì pomeriggio in prefettura. "Non sono le solite banalità, sono davvero felice di iniziare questa mia nuova vita in una bella città come questa".