Il decano dei tifosi: "Sono malato di Rata, la seguo da 73 anni"

"Ricordo come se fosse oggi quando a 13 anni mio padre mi portò allo stadio dove faceva servizio come vigile urbano, poi quando lui non lavorava scavalcavo la rete per non perdermi le partite della Maceratese". Da allora il tifoso Franco Del Medico, 87 anni, è stato travolto dalla passione per i colori biancorossi. "Ho due figli – dice – e loro sanno che sono malato per la Rata. Mia moglie veniva allo stadio con me".

Del Medico, quante partite ha visto?

"E chi può dirlo? Sono 73 anni che seguo la Maceratese".

Ma come faceva quando lavorava per l’Eni?

"Quando stavo a Milano prendevo le ferie per andare in ritiro e riuscivo a vedere le gare di campionato, invece quando ero all’estero mio fratello mi spediva i giornali per posta aerea. Ho lavorato in Africa, in Argentina, su una nave dell’Eni e nello Sri Lanka: ovunque ero informato sulle vicende della mia squadra".

Ha preso alcune decisioni in base alle partite della Maceratese?

"Certo, mi sono sposato a luglio. Un mese ideale perché non ci sono partite e il ritiro non è ancora incominciato".

Qual gara non può dimenticare?

"Il derby del 1981. Non potevo tirare fuori dalla tasca nemmeno il pacchetto delle sigarette per quanta gente c’era sugli spalti. L’Helvia Recina era strapieno con 11mila spettatori. Ricordo ancora oggi il gol di Moreno Morbiducci".

C’è un giocatore a cui è affezionato?

"Sono davvero molti. Mi è rimasto impresso Maurizio Mazzanti, il Maradona di Macerata. E poi come non ricordare Pagliari e Morbiducci, la coppia del gol".

Qual squadra le è rimasta del cuore?

"Quella di Dugini e Turchetto, poi quella con Pagliari e Morbiducci che ci ha fatto godere, una formazione straordinaria".

Passiamo al presente, ci pensa al derby?

"Certo, oggi (sabato) sono a un battesimo e ogni tanto il pensiero vola alla partita".

Ma è in ansia?

"No, ho fiducia nella Maceratese, che ha un grande presidente, purché si comporti da squadra".

A che ora sarà allo stadio?

"A mezzogiorno o giù di lì. Non mi piace fare la fila, poi ho una certa età e non mi va di camminare tanto perché ci faranno lasciare la macchina chissà dove".