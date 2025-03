Il decreto ricostruzione è legge. Tempi certi e procedure più snelle

Ddl ricostruzione è legge. Con il voto definitivo del Senato, il Codice della ricostruzione proposto dal ministro Nello Musumeci diventa realtà. Una legge fondamentale per garantire tempi certi, procedure snelle e maggiore efficacia negli interventi post-calamità. Nel mio ruolo di commissario straordinario per il sisma, so quanto sia cruciale avere regole chiare e strumenti adeguati per accelerare la rinascita dei territori colpiti". Il senatore Guido Castelli commenta il provvedimento, approvato mercoledì, "atteso da sempre, che mutua e fa proprie tante misure della ricostruzione 2016".

"Costituisce un grande risultato del governo Meloni: più trasparenza, meno burocrazia e maggiore tutela per cittadini, imprese e amministrazioni – prosegue –. Abbiamo scelto di regolare la materia attraverso un Disegno di legge, che ha visto l’accoglimento di 152 proposte migliorative. Si tratta di una misura che prevede un set amministrativo immediatamente attivabile in caso di emergenza. Le recenti sfide legate al cambiamento climatico rendono questo atto storico poiché offre uniformità, certezza, rispetto alla necessità di accelerazione temporale. Uniformità poiché non possono esistere terremotati di serie A o di serie B. Di fronte a eventi catastrofali, tutti devono sapere quali siano le caratteristiche giuridiche riguardanti il diritto alla ricostruzione, affinché ogni cittadino possa comprendere chiaramente le proprie garanzie senza ambiguità né confusioni".

Intanto ieri il commissario Castelli ha incontrato la presidente nazionale Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Federica Brancaccio e il coordinatore Ance per l’area sisma centro Italia, Carlo Resparambia. "L’aggiornamento del prezziario sarà sviluppato con una metodologia analitica che potrà consentire di individuare voci di prezzi corrette e rispondenti all’esigenza di dare il giusto corrispettivo alle imprese senza pregiudizio per i terremotati – ha concluso –. Il Puc (Prezzario unico del cratere) 2025 garantirà l’omogeneità tra le quattro regioni del sisma così da evitare squilibri all’interno della ricostruzione".