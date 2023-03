Il decreto Ricostruzione è legge: novità su scuole, imprese e lavoro

Ieri la Camera dei deputati ha approvato il dl Ricostruzione. "Adesso è legge – dice il commissario straordinario Guido Castelli –. Il Parlamento ha accettato le nostre proposte che per anni erano state respinte e che oggi finalmente con il governo Meloni sono diventate realtà. Restituiamo certezze a tanti lavoratori dipendenti a tempo determinato degli uffici pubblici, alle attività produttive bloccate dall’impossibilità di anticipare l’Iva, alle scuole del cratere che possono programmare i prossimi anni senza restrizioni sul numero minimo e massimo di alunni, alle imprese che possono scegliere i prezzari più aggiornati. Adesso andiamo avanti con il dl 11, per rendere pienamente operativo il Superbonus nei territori colpiti dal sisma". "Le risorse contenute – spiega il commissario regionale Forza Italia Francesco Battistoni – serviranno per imprimere un’accelerazione alla ricostruzione e agli stanziamenti per le Marche, pari a 300 milioni di euro". "È importante che il governo abbia preso l’impegno, su un mio ordine del giorno – interviene la deputata Pd Irene Manzi –, ad applicare a tutte le istituzioni scolastiche rientranti nei Comuni colpiti dal sisma la deroga al numero minimo e massimo degli alunni per classe fino all’anno scolastico 202829". "Grazie alla Lega tutti gli istituti del cratere, non solo quelli inagibili, potranno avere la deroga al numero minimo di studenti", ribatte la deputata leghista Giorgia Latini.