Il delitto di Alika a Civitanova Seconda perizia su Ferlazzo, la sentenza a fine settembre

di Paola Pagnanelli

Al via la perizia bis su Filippo Ferlazzo, il 33enne accusato di aver massacrato di botte il venditore ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, il 29 luglio scorso in corso Umberto I a Civitanova. La perizia sarà esaminata in aula il 20 settembre, e il 27 sarà pronunciata la sentenza sull’omicidio. Ieri mattina la corte d’assise, con il presidente Roberto Evangelisti e a latere Federico Simonelli, ha nominato il professor Renato Ariatti dell’università di Bologna. Alla luce delle consulenze delle parti e della perizia, del confronto tra gli esperti fatto in aula, dei documenti sulle condizioni dell’imputato e del filmato sull’omicidio, al professor Ariatti è stato chiesto di valutare se Ferlazzo fosse "capace di intendere e di volere nel momento in cui commise i fatti di reato, e di dare conto delle ragioni per le quali deciderà di accogliere o disattendere le risultanze delle consulenze o della perizia". Inoltre, lo psichiatra dovrà dire se il campano sia da ritenere pericoloso dal punto di vista sociale. Su Ferlazzo una perizia era stata già fatta in fase di indagini, con la forma dell’incidente probatorio dunque utilizzabile nel processo. Il risultato era che il 33enne fosse del tutto capace, sebbene dichiarato invalido al cento per cento per la sua patologia psichiatrica. Ma quando il tema è stato esaminato in aula, la corte ha voluto approfondirlo ancora. "Che si faccia una seconda perizia non è un caso frequente, ma può capitare – ha commentato poi il professor Ariatti –. I documenti si possono leggere in modo diverso. A volte c’è infermità con il vizio di mente, l’incapacità, a volte no. Qui ora si tratta di verificare se ci sia un nesso di causalità tra il vizio di mente e il comportamento oggetto del processo".

Lo psichiatra ha chiesto 90 giorni di tempo per procedere all’esame di Ferlazzo, confrontarsi con il perito, lo psichiatra Gianni Giuli, e i consulenti di parte, lo psichiatra Giovanni Battista Camerini nominato dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, la psicologa Monia Vagni scelta dall’avvocato difensore Roberta Bizzarri, e lo psichiatra Marco Giansanti per la parte civile, la vedova Charity, il figlio della vittima e i fratelli, assistiti dall’avvocato Francesco Mantella. Il professor Ariatti esaminerà i documenti sanitari presenti agli atti, relativi ai ricoveri in psichiatria e in comunità del campano, e valuterà se riproporre i test a Ferlazzo in tutto o in parte. L’11 settembre ha annunciato il deposito delle sue conclusioni. La corte ha dunque fissato l’udienza del 20 settembre per ridiscutere in aula l’aspetto della capacità di intendere e di volere dell’imputato, e il 27 settembre, in base a quanto sarà emerso sotto il profilo psichiatrico, si procederà con la requisitoria del pubblico ministero, l’arringa difensiva e la sentenza.