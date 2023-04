Il delitto di Alika Ferlazzo a processo, in aula i video choc dell’aggressione

di Paola Pagnanelli

Poco meno di un’ora passa tra il momento in cui Filippo Ferlazzo, 33enne salernitano, incontra l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, 39enne, e il momento in cui quest’ultimo viene dichiarato morto, alle 15 del 29 luglio scorso. Quei tragici momenti sono stati rivissuti ieri in tribunale nella prima udienza del processo in corte d’assise, dove Ferlazzo è chiamato a rispondere dei reati di omicidio volontario e rapina. Il processo si è aperto con la costituzione di parte civile della vedova Charity e del figlio di Alika, e di quattro cognati della vittima, tutti assistiti dall’avvocato Francesco Mantella. La corte, invece, con il presidente Roberto Evangelisti e a latere il giudice Federico Simonelli, ha respinto la costituzione dell’associazione Immigrati nigeriani nelle Marche, assistita dall’avvocato Narciso Ricotta.

Il pubblico ministero Claudio Rastrelli ha depositato i documenti sulle perquisizioni, i video, gli atti del tribunale di Salerno sulle condizioni psichiatriche di Ferlazzo, dichiarato invalido al 100 per cento, e i documenti sui ricoveri in comunità. Poi ha chiamato a deporre l’ispettore Lorenzo De Renzis del commissariato. L’ispettore ha ripercorso i fatti dalle 14.15, quando il collega Paolo Francalancia lo aveva chiamato segnalando l’aggressione in corso Umberto I. "Sul posto c’era una persona a terra soccorsa dal personale 118. Poco prima la Volante aveva individuato l’aggressore". La polizia aveva identificato i presenti, tra cui la donna che aveva filmato l’aggressione con il cellulare. Poi erano stati acquisiti i filmati delle telecamere lungo il corso, grazie alle quali era stato documentato anche il momento in cui Alika aveva incrociato Ferlazzo e la fidanzata. "La coppia procede verso nord – ha spiegato l’ispettore mentre gli schermi in aula mostravano le immagini –. Alle 14.05 incrociano l’ambulante, che allunga una mano verso di lei. Ferlazzo si allontana e scansa la ragazza. Alle 14.08 Ferlazzo, che entrato nel negozio Calliope, esce da solo, vede Alika e lo segue. Si avvicina, gli intima qualcosa con la mano. Poi gli strappa la stampella. Alika tenta di difendersi, scappa, poi si ferma; Ferlazzo lo raggiunge, sono le 14.10, e lo colpisce con la stampella al fianco destro". Parte la colluttazione, Alika cade e Ferlazzo si mette sopra di lui. Si vede il braccio di Alika fare un movimento innaturale, Ferlazzo che lo prende per il collo, l’altro che prova a ribaltarlo, si dimena. La scena dura due minuti e dieci secondi. Intorno ci sono alcune persone, tra cui tre donne. Nel video girato dalla passante si sentono le voci dei presenti: "Fermati, così lo ammazzi" dice qualcuno, mentre un altro gli urla "Adesso arrivano le guardie". "Alle 14.12 – ha proseguito l’ispettore – si nota una contrazione del braccio destro di Alika, pochi secondi dopo distensione del braccio, quando viene soccorso dai passanti. Poi nessun movimento, neanche quando gli buttano dell’acqua sulla testa. Alle 14.16 lo girano, alle 14.20 un passante tenta di rianimarlo. Alle 14.22 arriva una poliziotta della Volante e inizia il massaggio cardiaco. Alika non dà segni di reazione. Alle 14.24 viene portato un defibrillatore. Intanto, Ferlazzo viene individuato e fatto salire nell’auto della pattuglia. Alle 14.28 arriva il 118, i soccorsi proseguono fino alle 15.03, quando viene coperta la salma". L’avvocato Bizzarri ha chiesto se fosse possibile capire cosa si fossero detti Ferlazzo e Alika, ma le telecamere del corso mostrano solo immagini senza audio.

Sul banco dei testimoni poi è stato chiamato l’agente Paolo Francalancia, intervenuto anche lui in corso Umberto I. E infine l’agente Michele Di Candeloro: questi aveva fermato Ferlazzo, individuato grazie a un testimone. Ferlazzo aveva consegnato subito il cellulare di Alika. Sul punto, l’avvocato Bizzarri ha chiesto di vedere i telefoni sequestrati all’imputato e quello della vittima: il campano è accusato di aver rapinato al nigeriano il telefono, ma la tesi difensiva è che Ferlazzo abbia preso il cellulare di Alika pensando fosse il suo. Nella prossima udienza, il 12 aprile, saranno sentiti quattro testimoni, tra cui il civitanovese che aveva chiamato la polizia e la madre di Ferlazzo.