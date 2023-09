Il delitto di Civitanova. Ferlazzo evita l’ergastolo. Condanna a 24 anni per l’omicidio di Alika

Condanna a 24 anni di carcere, e a risarcire con 350mila euro la vedova e il figlio della vittima, e con 40mila euro a testa gli altri quattro familiari parti civili al processo. Questa la sentenza emessa ieri dalla corte d’assise di Macerata per Filippo Ferlazzo, il 33enne salernitano imputato dell’omicidio volontario dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu. La procura aveva chiesto l’ergastolo. Il fatto era successo in corso Umberto I a Civitanova, il 29 luglio dell’anno scorso. Ieri il processo si è aperto con la requisitoria del pubblico ministero Claudio Rastrelli. "Il processo è molto semplificato dalla presenza dei video", ha esordito il pm, precisando di aver scelto di non mostrarli di nuovo alla corte per non turbare la vedova di Alika, Charity, presente in aula.

"Le telecamere comunali hanno ripreso le fasi dell’aggressione e quelle precedenti, senza audio. Poi c’è il video fatto da una ragazza con il cellulare: vediamo da vicino Ferlazzo che strozza Alika, ma sentiamo anche Ferlazzo e le persone vicine che gli dicono di fermarsi". Alle 14.04 Ferlazzo e la fidanzata camminano verso un negozio e incrociano Alika, che sposta la mano verso la ragazza "ma forse neanche la sfiora. Comunque questo scatena la rabbia di Ferlazzo". Dopo 3 minuti il 33enne esce dal negozio e cerca Alika, lo trova e alle 14.09 c’è il primo contatto tra i due. "L’imputato urla "Come ti permetti", strappa la stampella dalle mani di Alika. Alika si allontana, ma alle 14.10 riceve il violento colpo di Ferlazzo con la stampella, poi inizia il placcaggio". L’ambulante viene buttato a terra, l’altro gli stringe le braccia al collo. "Ferlazzo lo tiene per il collo per due minuti e dieci secondi, e fa pressione sul torace di Alika".

Sull’imputabilità del campano, oggetto di due perizie psichiatriche, il pm Rastrelli ha citato la perizia del professor Ariatti. "Ferlazzo non ha un disturbo bipolare e non è schizofrenico. Ha un disturbo borderline con tratti narcisistici e istrionici, è rabbioso, irascibile. Quel giorno non ha avuto un’esplosione imprevedibile, ma una manifestazione del suo modo di essere: sapeva di avere un problema di contenimento della rabbia". Quanto alla causa della morte, la consulente della procura, il medico legale Ilaria De Vitis, ha indicato l’asfissia per strangolamento. Quanto al dolo, il pm ha ricordato le dichiarazioni dei testimoni, che gli urlavano di smettere. "È pacifico che Ferlazzo voleva impedirgli di respirare, voleva sopprimerlo. Aveva dolo diretto, cioè la coscienza e la volontà di causare la morte". L’aggravante dei futili motivi è nel fatto che l’ambulante avesse solo chiesto l’elemosina alla coppia. E infine, nessuna attenuante: "Abbiamo la violenza della condotta, una sproporzione enorme tra motivo e delitto; poi il comportamento dopo i fatti: Ferlazzo si allontana e fa allontanare la fidanzata dicendole che ha fatto male a una persona. Le difficoltà mentali di cui soffre sono un boomerang: Ferlazzo sa di avere un disturbo della personalità, di dover prendere le medicine, ma non lo fa, e usa pure gli stupefacenti. Non ha fatto nulla per essere meno pericoloso". Senza generiche, con l’aggravante dei futili motivi, la procura ha chiesto la condanna all’ergastolo per Ferlazzo. Per la vedova di Alika e il figlio Emanuel, l’avvocato Francesco Mantella ha ricordato che l’ambulante chiedeva l’elemosina per portare qualche spicciolo alla famiglia. Ha ricordato la testimonianza dell’istruttore di arti marziali di Ferlazzo, che aveva aggredito il nigeriano "senza sbagliare una mossa". La difesa ha invece contestato la causa della morte. "La consulenza della procura – ha premesso l’avvocato Roberta Bizzarri – parla di asfissia e concomitante shock ipovolemico, la perdita di sangue causata dalla rottura della milza. Ma la dottoressa De Vitis non ha esaminato la milza, e non ha ancora depositato i documenti sulle analisi. Mancano alcuni sintomi necessari per parlare di asfissia. Gli accertamenti sono stati fatti solo il 2 agosto, quando il corpo era stato in cella frigorifera e alcune attività non si potevano più fare. Come possiamo condannare Ferlazzo, convinti che sia morto per asfissia?". Il difensore ha fatto presente che la rottura della milza causa un’emorragia interna: "Ma se i sanitari fossero arrivati prima di 40 minuti?".

Il difensore ha poi citato le patologie psichiatriche dell’imputato, invalido al cento per cento. "Secondo la perizia, Ferlazzo ha una incapacità fra il lieve e il moderato. Ha i suoi problemi e la corte li deve valutare. Tra l’altro il perito lo ha sentito dopo un anno di carcere, dove ha preso i farmaci e non ha più usato droghe. All’epoca, lui non era in grado di comprendere che la sua azione era sproporzionata. Inoltre Ariatti esclude la volontà di uccidere". Per la difesa dunque non ci sono i futili motivi e l’omicidio è preterintenzionale. Dopo due ore di camera di consiglio, dalle 12 alle 14, la corte d’assise composta dal presidente Roberto Evangelisti con a latere il giudice Federico Simonelli ha inflitto all’imputato 24 anni di carcere, con l’aggravante dei futili motivi equivalente alle attenuanti generiche. La motivazione sarà depositata tra tre mesi. Per ora Ferlazzo resta in carcere a Pesaro.