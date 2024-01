Il ’Delitto sotto le torri 2-Il terzo segreto’ apre gli appuntamenti con il mistero

Appuntamento con il mistero, tutto made in Marche, alla Piccola Libreria delle Marche di Recanat aperta da poco dall’editore recanatese Simone Giaconi (nella foto). Tre sono gli incontri in calendario con scrittori di altrettanti libri gialli, thriller e urban fantasy ambientati nella regione: la prima presentazione domani alle ore 18 con Luca Viozzi e il suo "Delitto sotto le torri 2- Il terzo segreto". Dopo il grande successo del primo libro ("Delitto sotto le torri"), il commissario Filippo Salviati è chiamato a dirimere un caso davvero complesso, un autentico rompicapo, per risolvere il quale deve avvalersi e fare uso di tutto il suo acume. A coadiuvarlo c’è Sonia Neri, una giovane e promettente reporter, che dall’Inghilterra viene misteriosamente inviata in Italia per far luce su tre segreti.

Il secondo incontro avverrà sabato 20 gennaio alle 18 con Marco de Biagi e il suo urban fantasy "Serravalle – Dove i cattivi pensieri possono uccidere". Una sera la pace del piccolo borgo di Serravalle di Chienti viene scossa da urla assordanti, a metà tra l’umano e il bestiale, ancora più angoscianti del ruggito del terremoto a cui gli abitanti oramai si sono abituati. Tutto il paese corre in strada, così come Marco Rambaldi, ma nulla è visibile se non una tetra apparizione che sembra confondersi tra un’ombra e un soffio di vento.

La terza presentazione ci sarà sabato 27 gennaio alle 18 con il libro "Di neve e di cristallo" di e con Paola Duca e Loretta Mozzoni: in una città dello Stato Pontificio – Jesi – la vita ordinata e tranquilla degli abitanti viene sconvolta dalla sparizione di una bambina durante una festa patronale. Molti anni dopo, poche parole pronunciate sul letto di morte da un anziano aristocratico rimettono in moto i sospetti e le insinuazioni. Insieme ad un gruppo di statue imperiali romane vengono infine ritrovate le ossa della piccola Rosetta. Il subbuglio è grande e si intreccia con i sensi di colpa di molte persone, con la perdita di onorabilità di famiglie importanti, con le storie minime e tragiche di altri personaggi.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. La Piccola Libreria delle Marche si trova in piazza Giacomo Leopardi, nel centro storico di Recanati.

Antonio Tubaldi