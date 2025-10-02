Il dem fuori dal consiglio. Carancini: ho dato il massimo, dialogo costante con i territori

Non c’è nessun spunto polemico nel lungo post di Romano Carancini (Pd) dopo la mancata conferma in consiglio regionale, invece Massimiliano Sport Bianchini, candidato consigliere regionale con la Progetto Civico - Avanti con Matteo Ricci Presidente, ci sono stati errori come coalizione che hanno strozzato Progetto Civico. Ma partiamo da Carancini. "Ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo cercato in questi mesi di portare avanti non un nome, ma un progetto politico. Non la singolarità, ma la pluralità. Era questa la partenza e doveva essere questo l’arrivo. Nel merito e nel metodo. Non è certamente qui che l’analisi della sconfitta politica dell’alleanza del cambiamento di Matteo Ricci trova spazio e tempo, ma è forse il momento giusto per guardarsi dentro". Carancini racconta la sua campagna elettorale. "Ognuno di noi ha fatto la sua corsa e ha scelto come farla. Per quanto mi riguarda non ho potuto e voluto prescindere dal dialogo con i territori dove costantemente negli ultimi 5 anni ho riportato il mio impegno all’opposizione del governo Acquaroli. Non ho potuto e voluto prescindere dai temi per i quali mi sono battuto perché sono stati il faro della mia attività in Consiglio regionale e le tappe della costruzione di un programma. Non ho potuto e voluto prescindere, infine, dal mio modo di essere e di considerare la politica. Di trattare la responsabilità pubblica con rispetto e trasparenza, dentro e fuori il partito". Carancini ringrazia la famiglia e chi gli è stato vicino. "Ringrazio anche i tanti territori della provincia che mi hanno appoggiato e quella grande parte di Macerata, la mia città, che ha scelto di stare dalla mia parte. Grazie a Matteo Ricci per la generosità, l’energia, la concentrazione, la positività e la costanza con cui ha portato avanti, ogni minuto di ogni giorno, la sua promessa e la sua sfida. Si è vista una partecipazione che non si vedeva da tempo, si è avvertita una speranza crescere piazza dopo piazza. In bocca al lupo ai nostri eletti che in Consiglio regionale avranno il grande compito di guidare un’opposizione forte e costruttiva, per non disperdere questo patrimonio e tenere testa alla maggioranza delle destre marchigiane che esce oggettivamente rafforzata da questa tornata elettorale". Bianchini ringrazia "per le poco meno di 800 preferenze prese in provincia. Un numero importante viste le condizioni date e prese nella provincia più di destra della regione, e mi hanno permesso di essere il più votato della lista in assoluto. Ci sono stati degli errori come coalizione che hanno strozzato il Progetto Civico e, soprattutto, la scelta del candidato presidente di creare una sua civica ha drenato voti e causato problemi di riconoscibilità: ad esempio moltissime preferenze sono state messe nella lista sbagliata. Soprattutto su Macerata città e in provincia abbiamo una buona base elettorale e il lavoro fatto in questi anni in mezzo alla comunità".