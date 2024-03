Il deputato Pantaleoni e i legami con Cingoli

Medico e politico, in profondi rapporti di amicizia con i grandi liberali D’Azeglio, Gioberti e Cavour, nato a Macerata il 21 marzo 1810 e deceduto il 13 maggio a Roma dove si era trasferito nel 1836, Diomede Pantaleoni verrà ricordato domenica a Cingoli che ha rappresentato in una fase del suo impegno politico. Sulla figura della personalità maceratese, alle 17, nell’auditorium Santo Spirito terrà la relazione intitolata "Per una libertà ordinata: Diomede Pantaleoni deputato di Cingoli al Parlamento dello Stato Pontificio del 1848" il professor Riccardo Piccioni, ordinario di Storia contemporanea nell’Università di Macerata, importante studioso del Risorgimento marchigiano. La conferenza di Piccioni è dedicata a una pagina di fatto ignota dell’Ottocento cingolano: nello specifico a Pantaleoni, protagonista per Cingoli della stagione contrappuntata da significativi avvenimenti. Pantaleoni partecipò alla Repubblica Romana: dopo l’Unità d’Italia, ricoprì notevoli incarichi pubblici e divenne anche senatore. L’incontro è il quinto della serie organizzata dal Comune per "Domeniche a Santo Spirito", proponendo appuntamenti incentrati su cultura, storia e arti: quelli finora effettuati hanno ottenuto gratificanti successi per l’interesse suscitato e la grande presenza del pubblico nell’elegante sede che li ospita.

Gianfilippo Centanni