Il derby d’alta classifica. Esame per la Maceratese

"Il Matelica è stato costruito per vincere e ultimamente si è anche assicurato Bagnolo, un signor giocatore". In poche parole Stefano Serangeli, dg della Maceratese, spiega il grado di difficoltà del match di oggi a Matelica. "Loro – aggiunge – stanno investendo per arrivare tra le prime posizioni e hanno allestito l’organico più forte del campionato". Si alza l’asticella delle difficoltà per entrambe le formazioni. "Noi dovremo condurre una gara impeccabile come siamo riusciti a fare in altre circostanze. La Maceratese ha dentro di sé una rabbia agonistica dopo la sconfitta a Chiesanuova nel match di andata di Coppa Italia. Siamo perfettamente consapevoli di dovere disputare una grande prova per tornare a casa con dei punti". Servirà un approccio molto attento dopo che nelle ultime due partite i giocatori di Possanzini hanno preso gol nei minuti iniziali. "Finora – risponde Serangeli – la squadra ha sempre avuto un buon approccio alle gare. Il Chiesanuova non ha subito gol in sei partite, ha giocato bene e meritato la vittoria, tuttavia avremmo potuto pareggiare avendo avuto due occasioni". Come qualità il Matelica non scherza affatto potendo contare su una rosa di valore. "Hanno venti titolari, non c’è un giocatore più o meno rappresentativo. Si tratta di una squadra ben costruita e noi dovremo essere bravi a controbattere ai loro tentativi". Il difensore Mastroippolito sarà a disposizione ma non si vogliono correre rischi e molto probabilmente si potrà vederlo con la Sangiustese, cioè nella prossima gara. Non ci sarà Oses, il giocatore deve scontare la squalifica dopo l’espulsione di sette giorni fa contro il Montegranaro. Il pareggio delle settimana scorsa e la sconfitta in Coppa non hanno scalfito le certezze in casa biancorossa. "E perché mai dovrebbero scalfirle? Anzi, in 10 abbiamo recuperato un risultato contro una squadra e forte e non so quante altre realtà ci sarebbero riuscite. Questo aspetto deve infondere altra fiducia. A Chiesanuova abbiamo perso 1-0, ma cercheremo di rifarci e passare il turno di Coppa Italia nel match di ritorno".