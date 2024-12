Il derby è amaro per Macerata. Fano si fa valere e centra la vittoria

banca mc fisiomed

2

virtus fano

3

BANCA FISIOMED: Marsili 6, Ichino, Ferri 1, Valchinov 18, Ottaviani 8, Fall 13, Sanfilippo 1, Klapwijk 26, Gabbanelli (L), Berger 10, Palombarini (L). Ne. Pozzebon, Cavasin, All. Castellano.

SMART ESSENCE SYSTEM HOTELS FANO: Coscione 2, Rizzi 2, Merlo 10, Roberti 25, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar 4, Marks 25, Compagnoni 4, Tonkonch 1, Mengozzi 13. Ne. Magnanelli, Sorcinelli (L), Acuti. All. Mastrangelo.

Arbitri: Grossi e Nava

Parziali: 28-30; 16-25; 27-25; 25-20; 12-15

Fano vince il derby contro Banca Macerata Fisiomed al termine di una gara combattuta. Partenza in salita per la Banca Macerata Fisiomed costretta a rincorrere (4-9) i fanesi che si fanno valere a muro con Merli e nella fase di contrattacco. Gli ospiti sono in palla (7-12) ma la squadra di casa non si scompone e si rifà sotto con il pallonetto di Ottaviani, con i due muri di Marsili e l’ace di Klapwijk (11-12). La partita si mantiene sul filo dell’equilibrio con Fano che però conserva un punto di vantaggio (19-20) fino a quando Valchinov pareggia i conti (20-20). Immediata la reazione fanese (20-22), ma Valchinov pareggia (22-22). Viene annullato da Macerata il primo set ball: poi entrambe le squadre hanno la possibilità di chiudere il set, ci riesce Fano (28-30). Si riparte, ma lo spartito è lo stesso del primo set (4-8) ma stavolta Macerata non riesce a rimettere in discussione la partita. Fano controlla i tentativi dei locali (9-16) ed ha le redini del gioco in mano quando Marks mette a terra il pallone del 25-16. Anche nel terzo set Fano parte bene (1-4) e Macerata è ancora costretta a rincorrere. La squadra di coach Castellano riprende gli avversari (10-10) che però allungano poi il passo (10-13). La rincorsa dà i suoi frutti (20-20) e Berger fa mettere avanti la testa a Banca Macerata Fisiomed (21-20). Si lotta fino a quando Kapwijk e Valchinov danno i punti della vittoria del set (27-25). Macerata accorcia le distanze con una redditizia frazione di Klapwijk (11 punti). Si ricomincia e Macerata mostra un buon passo (7-3). Fano si avvicina (12-9) ma la squadra di casa tenta l’allungo (18-12). Si lotta, Fano si avvicina di nuovo (19-16) e la squadra di Castellano risponde (24-20) quando un errore in battuta sancisce la vittoria del set a Macerata (25-20) e manda la gara al tie break. In questo set da segnalare i 6 punti di Valchinov (75% in attacco) e di Roberti (62% in attacco). Si parte, è un botta e risposta quando Marks e Klobucar allungano il passo (6-8). Bara Fall e Klapwijk accendono le speranze dei locali (8-8). Sul 10-10 il punto di Marks, i due ace di Roberti spingono Fano verso la vittoria (10-13) che centra al secondo match point (12-15).