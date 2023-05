Il designer Milani sbarca in città con una mostra

Sabato prossimo, alle 17.30, sarà inaugurata la mostra internazionale del noto grafico e designer Armando Milani, dal titolo "100 Posters-EcoHumanity", all’interno dello spazio multimediale San Francesco, a Civitanova. Sarà presente lo stesso artista durante l’apertura dell’esposizione, che rimarrà visitabile fino al 20 giugno. "Questa collezione di poster EcoHumanity documenta il mio lavoro di venti anni esatti a partire dalla colomba War Peace per le Nazioni Unite a New York nel 2002 – spiega Milani –, ora diffusa in tutto il mondo, per finire con il poster ‘European Future’ per il Parlamento europeo che è stato approvato nel febbraio 2022". In tutto questo, Milani spiega la sua formazione e i motivi che lo hanno spinto a intraprendere tale percorso: "Ho dedicato la prima parte della mia mostra ad Albe Steiner, con cui ho studiato alla scuola umanitaria negli anni Sessanta – aggiunge –, perché ho appreso da lui i valori dell’etica e dell’estetica da applicare nella nostra professione per migliorare la qualità della nostra vita. Penso che noi designer abbiamo il dovere di diffondere messaggi di denuncia e di speranza. Non abbiamo il potere dei politici, ma abbiamo la possibilità di far riflettere le gente.Ho diffuso poster di problemi per la pace, dialogo, libertà e tolleranza e ultimamente contro i disastri ecologici. Come vedrete – conclude Milani –, con le mie immagini essenziali cerco di sedurre l’occhio per raggiungere il cuore del lettore".