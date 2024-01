Il dg Panetta si mette all’opera: "Un piano per riorganizzare l’ateneo"

"Sono impegnato su un progetto di riorganizzazione per permettere ai dipendenti dell’ateneo di poter lavorare ancora meglio". Sono le parole di Domenico Panetta, dal primo gennaio neo direttore generale dell’Università di Macerata, che ha ricevuto un incarico triennale. Il rettore John McCourt lo ha presentato in conferenza stampa alla presenza della prorettrice vicaria Catia Giaconi. "Si tratta – ha detto il rettore – di un esperto della gestione del personale, che vanta esperienze negli atenei di Brescia e Bergamo. Arriva in un momento in cui l’Università di Macerata si sta muovendo su parecchi fronti, è al fianco delle imprese, partecipa ai bandi regionali e sta rafforzando il rapporto con il territorio per rendersi ancora più utile. Non solo, abbiamo anche registrato un piccolo incremento nelle immatricolazioni".

Ed ecco cosa McCourt si attende da Panetta. "La capacità di ascoltare tutto il personale: ho notato persone che si sentono realizzate nel lavoro e altre che ritengono di essere poco apprezzate. Il compito del nuovo direttore generale è far emergere questi punti di forza affinché ci sia un’atmosfera ancora più collaborativa, che sappia facilitare il lavoro collettivo in cui tutti pensano di essere necessari, perché effettivamente lo sono". Panetta sottolinea altri suoi impegni. "Migliorare la percezione di benessere lavorativo è un altro degli obiettivi che si persegue con il progetto di riorganizzazione. Sto pensando anche all’introduzione di un piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale, che nelle mie altre esperienze è stato apprezzato dai dipendenti". Circa trecento persone portano avanti la macchina amministrativa dell’ateneo che è proiettata a far sì che si realizzi il piano strategico 2023-2025, caratterizzato da una forte propensione all’internazionalizzazione e da un’attenzione alla qualità delle azioni. Questi due elementi pervadono sei linee strategiche specifiche interconnesse: didattica; ricerca; terza missione e impatto sociale; welfare di ateneo; spazi, la trasformazione digitale e la sostenibilità; organizzazione a servizio della comunità. "Sono qui solamente da circa tre settimane – ha spiegato Panetta – e già ho incontrato molte persone che lavorano nella nostra università, sono rimasto colpito dalla loro qualità. Occorre lavorare per priorità, dandoci una scaletta sulle varie questioni. È chiaro che non ho potuto ascoltare tutti, è quello che mi propongo di fare e ci saranno anche dei momenti di incontro per individuare i punti di forza e quelli di debolezza".

Panetta ha maturato tre decenni di incarichi dirigenziali e di coordinamento nelle Università di Brescia e Bergamo. "Ho accettato l’incarico a Macerata – ha detto – di buon grado, perché è una sfida che vale la pena di vivere ed è un anche un incarico prestigioso in uno degli atenei più antichi di Europa".