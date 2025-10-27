Il dg Serangeli:: "Problemi evidenti, devo fare un esame di coscienza"

Umori diametralmente opposti nella sala stampa dell’Helvia Recina-Pino Brizi dopo il derby che ha visto trionfare l’Ancona. Tanta delusione in casa Maceratese, a partire dal direttore generale Serangeli: "È una sconfitta pesante non tanto per il risultato ma per la tenuta mentale delle squadra. Dopo il 3 a 1 ho visto un squadra completamente assente e dobbiamo ragionare su questa problematica. Chiediamo scusa ai tifosi perché c’era una cornice da categoria superiore. In alcuni momenti bisogna avere l’umiltà di capire che l’avversario ha più di te e devi usare altri tipi di armi per portare a casa il risultato. Il problema principale è che prendiamo gol troppo facilmente. In questi diciotto mesi ci ho messo sempre la faccia. Mi voglio prendere le responsabilità perché ogni figura che è arrivata in questa società è stata scelta da me. Se c’è un problema, e abbiamo dimostrato probabilmente di averne, la responsabilità è la mia. Sono pronto a farmi un esame di coscienza". In seguito parola anche al tecnico Possanzini (foto): "L’Ancona ha meritato la vittoria perché ha mostrato più qualità, forza e organizzazione. Ma noi gli abbiamo reso la vita troppo facile, soprattutto nell’ultima mezz’ora e questo non deve accadere. Abbiamo subito troppo a livello emotivo il risultato. Andare sotto subito ci ha messo in grande difficoltà. Dispiace per tutto l’ambiente che ci teneva molto".