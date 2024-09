Il dg Vullo: "Segnali incoraggianti con Siena"

"Abbiamo disputato una buona prova contro Siena e da qualche elemento, come Valchinov, sono arrivati segnali incoraggianti che ha fatto registrare 86% in attacco e ha ricevuto bene". È l’analisi di Italo Vullo, dg della Banca Macerata - Fisiomed, nell’allenamento congiunto tra formazioni di A2 di volley maschile finito 2-2 (25-23, 21-25; 25-20; 15-25). "Abbiamo tenuto a riposo Andric – aggiunge – per non correre rischi. Pensiamo di impiegarlo nella prima giornata di campionato. Da tre settimane il ragazzo sta facendo tutto in allenamento, ma non vogliamo sovraffaticarlo, perché desideriamo che cresca in tranquillità". In questo periodo si tiene conto di tanti aspetti nei test. "Loro non avevamo Allan e Randazzo, e noi Andric. Ma al di là di tutto il nostro tecnico Castellano ha giustamente fatto ruotare tutti gli elementi della rosa e alla fine siamo soddisfatti da quanto visto, tenendo ovviamente conto del periodo perché ha un peso per tutti una condizione ancora approssimativa". Vullo (nella foto) scende nei particolari indicando cosa ha suggerito il test contro Siena. "C’è da allenarsi ancora a muro e al servizio, occorre lavorare perché crescano i giovani della rosa". Il test con Siena è seguito a quello di Pineto. "In Abruzzo si trattava della prima uscita che è sempre un qualcosa di particolare, in cui ci sono ansia e voglia di fare. A Pineto abbiamo giocato bene, pur non avendo Valchinov e Andric, anche se ci sono state cose negative e positive in tutti i fondamentali, contro Siena ho apprezzato la ricezione, avere fatto un buon cambio palla, insomma c’è stata una crescita dopo pochi giorni". Alle 18 di domenica la Banca Macerata - Fisiomed ospiterà San Giustino (A3) per un altro test. Sono tante tappe in vista del 6 ottobre quando inizierà il campionato di A2 con Macerata che riceverà Pineto.