"Il dialetto delle armonie" si prepara al gran finale

Gran finale, sabato alle 21.15 al Lanciano Forum di Castelraimondo, per la rassegna "Il dialetto delle armonie" con la premiazione di tutte le compagnie partecipanti all’ottava edizione. Queste le compagnie che si sono esibite: Alternativa di San Severino con "Un matrimonio con sorpresa"; Noi del Teatrino di Camporotondo con "Mi moje adè un robotte"; Teatro Club Gubinelli con "Quanno ‘na figlia se spusa"; Arca Trevi con "Il morto sta bene in salute" e Avis-Aido Esanatoglia con "Oddio, la cazzarola!", l’ultima ad essere andata in scena.

"Siamo arrivati quasi al termine di questa rassegna e devo dire che mi dispiace – ha detto il sindaco Patrizio Leonelli sabato scorso – perché ci ha fatto trascorrere delle serate liete. Ci preoccuperemo subito della prossima stagione".

Non solo premiazione, quella di sabato sarà una serata di spettacolo: oltre alla consegna dei premi, si esibiranno Francesco Tassoni, campione del mondo di organetto, Adriano Marchi, cantastorie apprezzato e multiforme narratore, Camilla Ruffini, giovanissima cantautrice e show girl. Condurrà Giulia Sancricca. Ingresso unico 10 euro. Per informazioni e prenotazioni 3382595480 o 3357681738.