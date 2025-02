Il diario dell’oncologa: "Per affrontare la malattia scrivo solo cose belle"

Si terranno oggi alle 14.30, nella chiesa di San Carlo ad Osimo, sua città natale, i funerali di Emanuela Romagnoli, 50 anni, oncologa di riferimento Ast di Macerata, deceduta sabato dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro una malattia. Aveva scoperto a maggio del 2021 di avere un tumore al fegato e da allora la sua è stata un’altalena fra la malattia e il ritorno, per brevi momenti, al suo lavoro.

In un sito (https://digestivecancers.eu/patient-story/emanuela/), dove vengono riportate le storie di chi combatte le battaglie contro i tumori, Emanuela aveva scritto una toccante testimonianza sulla sua vicenda, confessando che da quando si era ammalata aveva iniziato a scrivere "un diario: si chiama ’Solo cose belle’ e contiene pensieri, ricordi, sorrisi e tutto ciò che mi sembra bello in un momento che non è bello. So che sembra folle, ma aiuta, aiuta anche chiedere aiuto, affidarsi, lasciarsi trasportare dalla positività, dai sogni e dai progetti, dalla fiducia degli altri quando pensi di non averne più. Il futuro si costruisce a piccoli passi, senza pretese, un giorno alla volta. Non è facile. La vita cambia molto, è più lenta ma ha un orizzonte a volte ampio. Bisogna saperla guardare".

Romagnoli aveva scoperto la sua malattia per caso: "Una notte ho sentito un forte dolore sotto la costola destra, intenso e breve, come una coltellata. Il giorno dopo, nonostante il dolore fosse scomparso, mi sono sottoposta a un’ecografia addominale, che ha evidenziato una sorpresa: una massa che occupava quasi tutto il lato sinistro del fegato".

Da lì parte la sua battaglia. "La cosa più difficile è stata informare mio marito e le mie figlie, che all’epoca avevano 15 e 18 anni. Ricordo che, mentre ero in ospedale da sola (perché eravamo in epoca Covid e non potevamo ricevere visite), ho usato quel silenzio per trovare la forza di affrontare l’inizio delle cure per una malattia dalla prognosi così grave. Ho trovato forza nella fede e nelle persone a me vicine. Ho avuto paura durante il primo ciclo di terapia. Un’amica mi ha accompagnato e al momento della chemioterapia mi ha dato un’albicocca. “Mangia“, mi ha detto. Senza chiedere, ho morso il frutto e ho capito che la dolcezza del frutto aveva cambiato il sapore amaro della terapia. Potevo quindi cambiare il sapore delle cose, trasformando l’attesa in speranza".

Arriva, quindi, una prima operazione che le permette a gennaio 2022 di tornare al lavoro: "È stata un’emozione incredibile indossare di nuovo il camice. La malattia mi ha dato tempo: ho partecipato alla laurea della mia figlia maggiore per andare all’università che aveva scelto e alla Cresima della più piccola. Sono andata in vacanza godendomi momenti spensierati".

Pochi mesi e poi la recidiva, di nuovo i trattamenti e la ripresa del lavoro sino a novembre scorso quando "si è verificata una compressione del midollo spinale: è stato un dolore molto forte da provare, il dolore uccide i pensieri, il tempo e i movimenti ed è accecante. Poi passa, ma è dura". Purtroppo per lei e i suoi familiari non è passata.