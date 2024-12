Il "Diario di Park" diventa un libro: "Così esorcizzo la mia malattia"

"Park ha trovato un editore". Mauro Mogliani, artigiano-scrittore tolentinate di 53 anni, ha dato così l’annuncio. Dal Parkinson ai sogni di Park, e ora dal fumetto al libro. Ha scoperto la malattia tre anni e mezzo fa; i primi sintomi sono stati perdita di equilibrio e tremore a una gamba. A fare la diagnosi il dottor Carlo Pozzilli, neurologo di Roma. Poi Mogliani è stato seguito dal San Raffaele per una sperimentazione clinica. Ha accettato il protocollo per mettersi a disposizione della ricerca, con un’infusione ogni quattro settimane, ma le cure purtroppo per ora non hanno dato i risultati sperati.

Per esorcizzare la paura l’artigiano, padre di due figlie di 23 e 10 anni, nei mesi scorsi aveva creato un fumetto, "I sogni di Park", "nato dall’esigenza di contrastare la malattia. Ho creato una sorta di pupazzetto che porto sempre con me – aveva raccontato – per difendermi dal male, il Parkinson". Il disegno era diventato un fumetto, "Il diario di Park", grazie all’aiuto nella parte grafica di Francesca Paradisi, mentre Nicola Serrani cura quella social. L’idea era di pubblicarlo, e ora il desiderio si è avverato.

Tra le case editrici che l’hanno richiamato, ha scelto Bertoni Editore (Umbria). "Un sogno che si realizza. Il libro uscirà a primavera – dice Mogliani –, tra marzo e aprile. Parte del ricavato andrà a un’associazione per la ricerca. È iniziato tutto quasi per gioco, con un disegno, un fumetto. E invece in poco tempo siamo arrivati qui. Un bel regalo di Natale". Lo scrittore a settembre, alla seconda festa del movimento politico-culturale Civico22 (di cui fa parte) aveva reso nota la malattia con uno spettacolo, con il laboratorio artistico Bura. "Il Parkinson può provocare un’improvvisa esplosione di creatività e porta anche a fare sogni bizzarri, belli e brutti – aveva raccontato –. A maggio ho preso un foglio nero e con un Uniposca bianco ho iniziato a disegnare. Mai fatto prima. Ma la necessità di tirare fuori Park era troppo grande, soprattutto dopo tre anni in cui ero chiuso in me stesso".

Lucia Gentili