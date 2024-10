Il diorama di Alessandro Mosca nella biblioteca Ascariana

Emozioni e commozione durante l’incontro nella biblioteca Ascariana di Cingoli per il dono al Comune, fatto dalla famiglia Mosca-Lippi, del diorama realizzato da Alessandro Mosca, che in dieci mesi "di lavoro appassionante" ha riprodotto l’antico complesso silvestrino di San Bonfilio, tempio ed eremo dedicati al compatrono di Cingoli. Nella gremita sala Roccabella, presente la famiglia Mosca-Lippi (Riccarda, moglie di Alessandro deceduto lo scorso marzo, i figli Claudia e Gabriele, i nipoti Federico e Francesco), Luca Pernici direttore del comparto cultura municipale ha introdotto l’incontro evidenziando l’impegno di Sandro nella produzione di diorami sui monumenti e luoghi cingolani, testimonianza del suo amore per la città. "San Bonfilio – ha precisato Pernici – è un luogo emblematico per paesaggio, ambiente e storia di Cingoli". Il sindaco Michele Vittori ha sottolineato quanto ammirevoli siano le testimonianze "dell’affetto di Sandro, auspicando che si tramandino ai nipoti e, "grato di cuore per la donazione", ha rilevato che "il Comune intende salvaguardare i residui della struttura contestuale a un patrimonio naturalistico dalle caratteristiche uniche". All’intervento del sindaco si è associato l’assessore alla cultura Iacopo Coloccioni. Riccarda Mosca e la figlia Claudia hanno concluso la parte espositiva dell’intrattenimento, proseguito col taglio del nastro effettuato da Vittori all’ingresso della stanza in cui è stato posizionato il diorama, che ospita il fondo bibliotecario dell’Ordine dei silvestrini.

Gianfilippo Centanni