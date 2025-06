Il diplomatico Sabbatucci in visita all’Università

L’ambasciatore Ranieri Sabbatucci è stato ospite del rettore Unimc John McCourt per un incontro dedicato al ruolo delle università in un mondo sempre più interconnesso ma anche fragile. "La sua presenza è per noi un’occasione preziosa di apertura e confronto – ha dichiarato McCourt –, le Università devono essere spazi di dialogo aperto e globale e agenti attivi nel rafforzamento delle democrazie e nella promozione della pace". Ambasciatore dell’Ue in Myanmar, Sabbatucci ha condiviso la sua visione sulle sfide globali e sul valore della cooperazione internazionale. Durante la visita si è discusso del ruolo strategico che Unimc può svolgere nel promuovere una vera internazionalizzazione, fondata sul dialogo, lo scambio economico e culturale e la cooperazione accademica. Si è parlato inoltre del ruolo che le Università possono giocare come motori di sviluppo sostenibile.