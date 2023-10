Il dirigente Mercuri in pensione a Civitanova: l'abbraccio a colleghi e amici

Grande festa di pensionamento per il dirigente amministrativo dell’Ast3 Gianni Mercuri. Al ristorante ‘Vecchio molino’, ieri, Mercuri ha allestito un ricco buffet per salutare gli amici e colleghi di sempre con oltre cinquanta presenti. "Questo per me è un passaggio delicato – ha detto – perché saluto una vera e propria famiglia, con cui ho passato giornate fantastiche. Ho iniziato la mia carriera nel 1988 e in questi anni ho lavorato nella vecchia e gloriosa Usl di Civitanova, poi nella sede di Piediripa e ho avuto un’esperienza molto piacevole anche a Fermo. Gli ultimi tre anni, in particolare, sono stati duri, intensi, per via del Covid. Un forte abbraccio a tutti". Al termine del buffet, via agli sketch di Ena Giuggioloni e Emilia Bacaro dell’Accademia di Primo dialetto, di cui fa parte anche Mercuri. Poi, Giuggioloni ha letto una simpatica poesia in rima dedicata allo stesso Mercuri, ricordando le giornate di lavoro e le risate fatte insieme.