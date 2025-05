"Il diritto a ricostruire vale per tutti"

"Il programma generale delle cantierizzazioni viene presentato dalla maggioranza come la panacea per una ripartenza efficiente e coordinata. La realtà è ben diversa e le risposte inadeguate e contraddittorie". Lo afferma il gruppo consiliare di minoranza Ripartiamo, di Camerino, dopo l’ultimo consiglio comunale da cui i consiglieri si aspettavano delle risposte che evidentemente non sono arrivate. L’interrogazione presentata dal gruppo verteva in particolare sulla ricostruzione degli edifici che non beneficeranno del superbonus: "Al momento dell’approvazione del Programma, il 24 luglio 2023, era già noto che le agevolazioni fiscali legate al Superbonus sarebbero rimaste attive solo per un periodo limitato. Di conseguenza, i cittadini che hanno potuto presentare i propri progetti nelle fasi iniziali hanno beneficiato di tali agevolazioni, mentre coloro che lo hanno fatto nelle fasi successive ne sono esclusi. Queste persone oggi si trovano a fare i conti con contributi post-sisma che, come denunciato dall’Ance, e confermato da tecnici e cittadini, si rivelano insufficienti senza il fondamentale sostegno dell’agevolazione fiscale".

Il sindaco, nel rispondere in consiglio, ha affermato che "è stato consentito a chiunque di presentare i progetti a prescindere dalle fasi. Ma qual è l’utilità di un programma che coordina per fasi le tempistiche della ricostruzione se le fasi non vengono rispettate? A cosa è servito questo ‘strumento essenziale’ se le sue scadenze potevano essere ignorate? E le contraddizioni non finiscono qui. Il sindaco ha anche sostenuto che l’attuale contributo sarebbe addirittura più ‘consistente’ di quanto non fosse con il superbonus. Un’affermazione che stride con le grida d’allarme dei cittadini, costruttori e professionisti del settore". Secondo il gruppo non sarebbe merito del programma di cantierizzazione se alcuni cantieri sono partiti. A loro avviso sarebbe uno strumento limitante, "senza tale pianificazione, la ricostruzione sarebbe stata sicuramente più avanzata. Non possiamo accettare una ricostruzione che procede con disparità, con cittadini di serie A e di serie B, il diritto a ricostruire la propria casa - concludono - non può essere ostaggio di scelte politiche miopi".