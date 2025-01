Il diritto negato alla salute: "Codici di prenotazione cambiati, impossibile fissare l’esame"

"La prenotazione non si può fare perché i vecchi codici delle prestazioni sono cambiati e quelli nuovi non li abbiamo ancora". È questa l’incredibile risposta che un cittadino di Macerata si è sentito dare dall’operatore del Cup, al quale si era rivolto in quanto deve sottoporsi ad un importante esame diagnostico. Una "variante" che si aggiunge ai sempre più numerosi e diversi motivi in base ai quali l’accesso a una prestazione, quando va bene, è possibile in tempi molto lunghi, talvolta anche due anni; quando va male, come nel caso in questione, semplicemente viene negato.

"Essendomi stato prescritto un esame diagnostico – spiega il cittadino – ho telefonato al Cup per la prenotazione. Dopo la solita estenuante attesa (quasi un’ora) finalmente mi hanno risposto. Alla mia richiesta di prenotazione, però, mi è stato detto perentoriamente che non era possibile effettuarla dal momento che sono stati cambiati i codici delle prestazioni, che non sono ancora in loro possesso. Logica vorrebbe che, annullati i vecchi codici, in contemporanea scattassero i nuovi, ma così – purtroppo – non è".

"Di chi è la colpa? Immagino che rispetto a questa domanda inizierà il solito gioco dello scaricabarile – prosegue il maceratese –. Resta il fatto che l’unica cosa certa è che non so quando potrò effettuare questo esame, per me di fondamentale importanza. E chissà quanti altri pazienti (mai parola fu più appropriata) hanno lo stesso problema. L’assessore Saltamartini non perde occasione per elogiare l’efficienza del Servizio sanitario regionale. Ebbene ho avuto modo di sperimentare di persona quale sia il livello di tanto decantata efficienza".