Il disservizio sui parcheggi blu: "Niente pagamento online, il sito serve solo per le multe"

Il parcheggio non si può pagare con il cellulare. Ma la multa sì. A sollevare la questione dell’Impresa Servizi Generali srl, che gestisce alcuni posteggi della città (viale Leopardi, Silos, Direzionale, via Armaroli e Rampa Zara), è un cittadino, Alessandro Ceresani. Che spiega: "Tutti noi, credo, siamo incappati almeno una volta in una loro pronta multa (in riferimento all’Impresa Servizi Generali, ndr). Ora mi chiedo come mai non abbiano mai inserito un metodo di pagamento online per facilitare le persone magari bloccate in centro a fronte invece di un ottimo sito solo per pagare le multe. Penso sia un disservizio clamoroso e soprattutto un biglietto da visita della città famigerato da anni".

Ceresani conclude auspicando che il Comune prenda "provvedimenti merito, almeno con un sito o un’applicazione adeguati, come lo é l’applicazione apMobilitá". Questo l’appello lanciato dal maceratese. La sua richiesta è simile a quella di tante altre persone. "Abbiamo già proposto all’Impresa Servizi Generali di collegarsi all’app dell’Apm – risponde l’assessore alla mobilità Laura Laviano – e il suo dubbio era come poter distinguere i parcheggi fra i due gestori. Qualche mese fa ho incontrato l’Apm; la Pluriservizi ha spiegato che è possibile localizzare i parcheggi, quindi il modo per restituire i soldi incassati all’Impresa Servizi Generali c’è, con una sorta di storno dei pagamenti. Ora riparleremo con Giulioni (al timone dell’Impresa) per capire se intende accettare. Il Comune può fare da mediatore, ma non possiamo obbligarlo; bisogna che i due gestori si mettano d’accordo fra loro. Comprendo comunque che si tratta di un disservizio per chi arriva in città: crea confusione per l’utenza il fatto che per uno ci sia la possibilità di pagare online e per un altro no". Laviano evidenzia un altro aspetto. "L’app dell’Apm è comoda, offre diversi servizi ed è migliorata nel tempo – afferma –, ma è locale. Va benissimo per chi vive a Macerata, chi vi lavora o la frequenta. Però a livello nazionale vengono utilizzate app come MyCicero o Easypark, quindi il turista che arriva a Macerata per la prima volta non sa come funziona. Inoltre l’app non dà resto, cioè rimane un credito che si può utilizzare solo qui. Permettere almeno di avere lo stesso pagamento digitale per i parcheggi è già qualcosa". Infine Laviano dice che tra gli obiettivi futuri c’è quello di fare in modo che in tutti i parchimetri si possa pagare con la carta.

"Le interlocuzioni per risolvere il problema segnalato dal cittadino sono già iniziate – aggiunge l’assessore alla Polizia locale Paolo Renna –. Ci piacerebbe che i feedback di chi visita la nostra città siano sempre positivi, anche come biglietto da visita. La doppia gestione dei parcheggi è stata ereditata dalla precedente amministrazione". La convenzione con Impresa Servizi Generali scadrà il 31 dicembre 2035, tra oltre dieci anni. "Vorremmo anche migliorare il servizio dell’Apm – conclude Renna –, rimasta però col cerino in mano a causa della passata scelta politica di investire tutto nell’ex ParkSì. Ora restano 40mila euro per le manutenzioni, fino alla scadenza".