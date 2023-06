"Il divieto poteva già esserci Perché aspettare sei mesi?"

Le rassicurazioni del sindaco Fabrizio Ciarapica, che dice non esserci alcun allarme per la salute dopo l’ordinanza che chiude una zona dell’area fluviale e della spiaggia a ridosso delle foce del Chienti perché inquinato il terreno, non convincono ‘Dipende da noi’: "Ciarapica ci ricorda che la zona non è frequentata a scopi turistici. E i cittadini, i pescatori, i bambini di Civitanova? E gli animali?". La lista civica di opposizione punta poi l’attenzione sulla tempistica: "Il divieto poteva essere diramato già dal 16 gennaio, data in cui sono stati consegnati i risultati delle analisi svolte dal geologo Luciano Taddei, incaricato dal Comune nel giugno del 2022. Perché sono passati sei mesi prima di mettere a conoscenza i cittadini di questa allarmante ordinanza di divieto?". "Rimane inoltre difficile comprendere – continua Dipende da Noi – come in questi sei mesi sia stato possibile valutare che la frequentazione del sito sarebbe stata poco assidua, considerando che anche gli organi di controllo, vedi Prefettura di Macerata, carabinieri, polizia municipale e Capitaneria di Porto, sono stati informati del problema pochi giorni fa, come si legge nell’ordinanza". In merito poi alle dichiarazioni in cui Ciarapica afferma che i campioni del terreno esaminati non sono catalogati come rifiuti pericolosi "peccato che lo stesso geologo Luciano Taddei dichiari ‘la presenza di inquinanti in valori superiori ai limiti di legge. E’, dunque, un’area che presenta rischi per la salute dei cittadini’. Per questo sorprende la poca tempestività di intervento, dal momento che nella determina dirigenziale con la quale è stato conferito l’incarico di procedere con le analisi, si legge che il basso bacino del fiume Chienti è risultato al primo posto nella graduatoria di rischio relativa ai siti di interesse pubblico, come indicata dalla Regione Marche".