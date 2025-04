Il documentario su Giuseppe Tamagnini al teatro Mestica

Sarà presentato domani alle 17, nel teatro Mestica di Apiro, il documentario "La buona educazione. Giuseppe Tamagnini e la Scuola della Costituzione", realizzato per iniziativa dell’istituto comprensivo "Coldigioco Mestica" e del Movimento di educazione educativa (Mce) che con questo evento apre la serie delle iniziative formative: la seconda, a cura degli esperti Mce di Bologna e rivolta agli insegnanti (info e iscrizioni: 338-6050122) è in calendario per sabato (9-12 e 14-17) a Macerata, nel Museo delle biodiversità. L’incontro apirano si aprirà col saluto della dirigente Emanuela Tarascio, referente del Mce provinciale, quindi Fausto Antonioni relazionerà l’opera di ricostruzione storica dedicata alla figura di Giuseppe Tamagnini (foto), divenuto anche sindaco di Apiro, uno dei pionieri del Mce tramite l’esperienza condivisa a Coldigioco con la moglie Giovanna Legatti pure lei maestra.

Gianfilippo Centanni