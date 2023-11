Il donatore da record: "Ora sono a quota 150. Ho visto la sofferenza, cerco di dare una mano"

"Quando ho fatto la prima donazione di sangue? Non me lo ricordo, mi sembra di averla fatta a Morrovalle ma sono passati troppi anni". Il 58enne Mauro Natali, operaio e presidente dell’Avis di Montecosaro, l’altro giorno ha tagliato il traguardo delle 150 donazioni. "Forse – ci pensa – la prima volta sarà stato a fine anni Ottanta".

Natali, qual è stata la motivazione che l’ha spinta a iscriversi all’Avis?

"Mio padre è stato un donatore e io ho seguito il suo esempio".

Ci sono stati momenti in cui ha toccato con mano l’importanza di donare?

"Nella vita si imbatte nella sofferenza altrui, nel mio caso quella dei genitori, e di fronte a simili casi non si può fare finta di niente. Nel mio piccolo mi sono dato da fare cercando di portare più gente possibile all’Avis".

C’è stato un episodio che le è rimasto impresso e che le ha ribadito l’importanza del gesto?

"Un giovane conoscente ha avuto bisogno in due giorni di 14 sacche di sangue. Un singolo donatore impiega tre anni e mezzo per raggiungere quella quantità".

Anche quell’episodio le ha fatto capire quanto sia prezioso il sangue, ora siamo coperti sotto questo punto di vista?

"La regione è abbastanza coperta, ma non è il caso di abbassare la guardia perché c’è sempre bisogno di sangue".

Quante volte è possibile donare?

"Quest’anno ho fatto cinque donazioni: quattro di sangue intero, cioè il numero massimo consentito, e una di plasma".

Qual è il suo gruppo?

"Zero positivo".

Il più ricercato è lo 0 negativo.

"Esatto ed è quello più carente e prezioso perché è universale. Si dà lo 0 negativo quando c’è urgenza e non c’è il tempo per fare le analisi per individuare il gruppo sanguigno del paziente".

Cosa le hanno lasciato le 150 trasfusioni?

"Mi sento gratificato ogni volta perché so di aiutare qualcuno che sta male. A casa mia ho visto la sofferenza nella malattia e cerco di alleviare quella altrui".

Da quanto tempo è presidente dell’Avis Montecosaro?

"Da un anno. Sono sempre stato nel direttivo ma ogni volta ho rifiutato questa carica ritenendo che ci fossero persone più preparate. Con il tempo ho accettato essendo quello ad avere fatto più donazioni".

Quanti sono gli iscritti all’Avis Montecosaro?

"Sui 120 considerando quelli sempre attivi. Non è un numero elevato considerando che non tutti fanno quattro donazioni all’anno, le donne possono farne due di sangue intero".

Allora occorre mettere in piedi delle iniziative per aumentare il numero.

"È quello che facciamo partecipando con gazebo alle varie manifestazioni, affiggendo manifesti".

Funzionano queste iniziative?

"Qualcosa si sta muovendo, ma aspettiamo un po’ per verificare se tale incremento si consolida".

I giovani entrano facilmente a fare parte dell’Avis?

"Mio figlio appena ha festeggiato i 18 anni ha fatto le analisi per diventare donatore".

In questo caso è forte l’esempio del padre, nelle altre situazioni?

"C’è chi alla fine si avvicina all’Avis e inizia a donare, magari poi smette ma sono numerosi i casi di chi riprende. Poi c’è chi è impaurito dall’ago, altri pensano che il numero di donatori sia già sufficiente. L’importante è fare circolare il nome Avis: il nostro compare sulle maglie di una squadra di ciclismo amatoriale e di calcio a 5. Anche questa è una scelta che ci ha ripagato così come quella di essere presenti sul territorio. Puntiamo con decisione sui giovani perché è indispensabile un continuo ricambio".