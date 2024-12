"Il dono del canto" a San Venanzio

"Il dono del canto" è il titolo dell’appuntamento atteso domani alle 16.30 alla basilica di San Venanzio di Camerino: in programma il concerto di Natale con il coro delle voci bianche "Maurizio Cavallaro", diretto dal maestro Vincenzo Pierluca; al pianoforte Leonardo Francesconi - Quartetto Gigli. Presente, inoltre, l’associazione cappella musicale del Duomo - coro universitario di Camerino con il direttore, il maestro Luciano Feliciani, e al pianoforte il maestro Diego Romano Perinelli. Ad allietare il pomeriggio anche la partecipazione speciale delle classi 3ª e 4ª della scuola Salvo D’Acquisto e dell’Istituto comprensivo Ugo Betti di Camerino. Si tratta di un evento molto atteso in città per abbracciare le feste natalizie e augurare un buon inizio di anno nuovo.

l. g.