Il dono della Fondazione Carima all’ospedale

Due ecografi e una colonna laparoscopica donati ai reparti di chirurgia e anestesia dell’ospedale di Camerino dalla Fondazione Carima. "L’ospedale di Camerino è un punto di riferimento per l’entroterra – ha dichiarato il direttore generale dell’Ast Alessandro Marini –, è nostra volontà potenziare i servizi. Vi lavorano professionisti di elevata competenza. Da inizio anno sono state fatte 100 assunzioni nell’Ast di Macerata e cercheremo di valorizzare la vocazione importante che la struttura di Camerino è in grado di esprimere". Ha poi accennato ai prossimi lavori di ampliamento del pronto soccorso, per un importo di 600mila euro. "Tutte le 17 apparecchiature biomediche che abbiamo donato, per un valore di un milione e 600mila euro, all’Ast di Macerata sono state consegnate e sono funzionanti" ha dichiarato il segretario generale della Fondazione Carima Gianni Fermanelli. I primari Angelo Leo di anestesia e Guglielmo Miconi di chirurgia hanno poi illustrato i vantaggi degli ecografi e della colonna laparoscopica di ultima generazione avuti in dono. "Vorrei ricordare come l’ospedale di Camerino nel 2024 ha erogato 300mila prestazioni ambulatoriali, con un aumento di 100mila prestazioni in un anno rispetto al 2023 – ha affermato l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini –. La precedente programmazione in materia sanitaria aveva la logica degli ospedali unici, noi invece abbiamo previsto che l’ospedale di Camerino è di primo livello, serve un territorio importante con un bacino di utenza di 150mila persone, in aree interne e disagiate. Vorrei ringraziare i professionisti che vengono a lavorare a Camerino, esempio di elevata competenza dimostrata non solo attraverso i numeri delle prestazioni, ma anche attraverso l’attaccamento a un territorio montano che ha ancora tanto da offrire in termini di servizi e qualità della vita. Vorrei ringraziare anche tutti gli operatori sanitari per aver lavorato con sacrificio e spirito di servizio quando era stato trasformato in ospedale Covid". Erano presenti anche i consiglieri regionali Gianluca Pasqui e Renzo Marinelli, la vicesindaca Antonella Nalli, il rettore Unicam Graziano Leoni, il comandante della Finanza tenente Elia Mascolo, il responsabile della direzione medica degli ospedali di Camerino e San Severino Massimo Sgattoni.