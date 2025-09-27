Il dono di Emanuele per Telethon

"Ciao Manu", venerdì 3 ottobre alle 20, al Relais Villa Fornari di Camerino si terrà la cena per i 40 anni di Emanuele Bonifazi, il 31enne receptionist di Pioraco morto nella tragedia dell’Hotel Rigopiano quel maledetto 18 gennaio 2017. La mamma di Emanuele, Paola Ferretti, sottolinea lo scopo della festa: "Vogliamo cercare di dare un senso al nostro dolore, aiutando chi sta soffrendo per altri motivi".

L’iniziativa è stata organizzata non solo dai familiari stretti (oltre alla mamma il padre Egidio Bonifazi, il fratello Enrico e Tiziana), ma anche dai cugini di Emanuele e da alcuni amici. "Abbiamo pensato di organizzare questa cena – racconta Paola Ferretti – perché mercoledì 24 Emanuele avrebbe compiuto quarant’anni, poi per questioni di disponibilità del locale abbiamo rimandato al 3 ottobre. Nei giorni di festa, in queste giornate particolari, la mancanza di sente ancora più forte, quindi ci piaceva dare un senso a questo nostro dolore finalizzandolo a qualcosa di costruttivo, di bello, come avrebbe voluto sicuramente Emanuele".

Chi vorrà partecipare, oltre al costo della serata potrà fare un’offerta alla Telethon, senza alcun vincolo di cifra minima: "Ognuno può donare quello che vuole, perché come diceva Madre Teresa di Calcutta “Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano, ma se non ci fosse quella goccia, all’oceano mancherebbe“. Sappiamo benissimo che Telethon, come tutta la ricerca per ogni malattia, necessita di fondi. Abbiamo ricevuto tutti i permessi, per questo abbiamo potuto pubblicare l’Iban e poi metteremo anche il Qr code, probabilmente sui segnaposti, per facilitare le donazioni. Ci siamo attivati per contattare Telethon, tutti sono stati entusiasti di questa iniziativa e ci hanno messo direttamente in contatto con la coordinatrice territoriale, Pamela Burattini, la quale interverrà direttamente anche alla cena e non soltanto per dare maggiore garanzia di chiarezza e di trasparenza, ma porterà anche i bussolotti per eventuali offerte con il sigillo proprio della Telethon. Li apriremo insieme con lei, e poi provvederemo a fare il bonifico dell’importo che avremmo raccolto. Durante la serata porterà anche il pos della fondazione per eventuali donazioni con carta".

Sulla locandina della serata è stato pubblicato l’Iban, "anche per dare modo a chi avesse piacere di fare l’offerta, ma non potesse partecipare per vari motivi alla cena. Basterà mettere la causale “Ciao Manu“, così si capirà meglio che tutti i fondi raccolti in questa occasione sono finalizzati a questo evento. Cerchiamo pertanto –ha concluso Ferretti – di fare del bene e di dare una speranza a persone che stanno aspettando, magari da anni, una cura che è in fase di sperimentazione o comunque una soluzione ai loro drammatici problemi".

Lisa Grelloni