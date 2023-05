Il dono di una neolaureata "La pittura mi aiuta, sogno una galleria d’arte tutta mia"

All’Ateneo arriva un dono speciale: Eleonora Caliri, studentessa down neolaureata Unimc e pittrice, ha fatto omaggio di un suo quadro all’Università di Macerata. Presto il suo dipinto "Inclusione sociale" verrà affisso in una sede dell’Ateneo e per l’autunno è prevista un’esposizione dei suoi quadri in uno dei palazzi dell’Università. Meno di un mese fa, Caliri, 33 anni, originaria di Milano e residente a Porto Recanati, discuteva la sua tesi dal titolo "Donne, arte e innovazione sociale: l’esperienza ‘libere guerriere’ della Global Thinking Foundation" al dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo Unimc. Subito dopo la proclamazione, la neo dottoressa aveva lasciato il suo messaggio forte e chiaro: "Dipingo per esprimere le mie emozioni e studio per poter lavorare ed emanciparmi". "La mia tesi parla di diversità e disabilità, di donne, arte e innovazione sociale – aveva dichiarato Eleonora al Carlino -. Da quando sono piccola, mi sono sempre sentita diversa dagli altri. Ora però continuerò a lottare, combatterò sempre per ciò che è giusto. Sogno di lavorare un giorno con una mia galleria d’arte". E al rettore McCourt, alla consegna della tela, ha detto: "Tengo a donare quest’opera, che ho intitolato ‘inclusione sociale’, che rappresenta una società di persone in cui siamo tutti uguali, senza distinzioni". Ad accompagnarla, i genitori e la docente tutor durante il percorso universitario Isabella Crespi. Non si è mai arresa, Eleonora, ha superato tutti gli ostacoli. "Emozioni su tela" è il titolo che Caliri ha dato alla sua produzione artistica, una raccolta di quadri astratti in cui i colori vivaci sono il mezzo di espressione delle sue emozioni, che, ha affermato "posso trasferire su tela. Ho una disabilità causata da un incidente avuto a otto anni, e per me questa è una cicatrice che non si può richiudere. In questo quadro è rappresentata proprio questa cicatrice, circondata dalla mia rabbia". L’opera di Eleonora è inserita anche nella "Galleria delle Libere Guerriere", uno spazio dedicato alle artiste under 35 per esprimere la libertà di vivere e per contrastare il problema della violenza di genere. I suoi quadri sono esposti da Parigi a New York. Eleonora con la sua arte tiene anche a mettere l’accento sull’inclusione sociale, affinché tutti possano essere compresi. "Ho moltissimi sogni – ha sottolineato -, ma quello più grande è di poter fare della mia passione per la pittura un lavoro".

Chiara Gabrielli