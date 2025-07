Il dopo terremoto nel capoluogo: "Al lavoro in 145 edifici privati"

A Macerata su 465 richieste di contributo di ricostruzione privata presentate, ne sono state approvate 312 per un importo concesso di 274.180.862 euro. Di questi, sono stati liquidati finora 152.043.800 euro. Ci sono 145 cantieri privati in corso, mentre ne sono stati conclusi 153. I dati si trovano nel report presentato ieri dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Il capoluogo di provincia non rientra nell’elenco dei comuni maggiormente colpiti, composto invece, per il Maceratese, da Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Ussita, Valfornace, Visso. Con un totale di 22 paesi, la nostra è la provincia che ha registrato più danni.

Camerino ad esempio ha presentato in totale 937 richieste di contributo, per un importo concesso di 544.378.328 euro (di cui 276.540.343 liquidati); sono in corso 298 cantieri e ne sono stati chiusi 314. Tolentino è il Comune delle Marche con il numero maggiore di richieste presentate, 1.352 (terzo in tutte e quattro le regioni del cratere, dopo Norcia con 1.641 richieste e Amatrice con 1.370); l’importo concesso è di 715.795.339 euro (di cui 419.624.072 euro liquidati). Sono attivi 404 cantieri e 436 sono stati chiusi. Seguono poi San Severino, con 928 richieste di contributo di ricostruzione, San Ginesio con 682, Pieve Torina con 536, Sarnano con 516. Ieri il commissario durante la conferenza ha presentato un focus su Camerino: "Sono partiti i lavori nel centro storico, devastato dal sisma. Rispetto al 2023 i progetti presentati sono +102%, di cui cantieri conclusi +46% e aperti +146%". Per quanto riguarda il programma di cantierizzazione del centro storico nella città ducale su 169 progetti attesi, ne sono stati presentati 108; per 38 i lavori sono iniziati, per 21 sono conclusi. Per lo sblocco dei cantieri ha portato come esempio la scuola Betti di Camerino e l’Itis Divini di San Severino. La prima, aperta a maggio alla comunità, aprirà le sue porte ufficialmente a settembre accogliendo oltre 300 bambini. "I lavori per la realizzazione della nuova sede dell’Itis procedono ora a ritmo sostenuto dopo una lunga fase di stallo iniziale – ha detto la struttura commissariale – a testimonianza di un cambio di passo".

Nel report viene affrontato anche il problema del rischio idrogeologico, in particolare nella zona dell’Alto Nera, che comprende i Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso. "A sostegno di questo importante percorso di messa in sicurezza, con decreto del commissario del 14 marzo scorso – si legge nel rapporto – è stata approvata la convenzione con l’Università Politecnica delle Marche, finalizzata a fornire supporto tecnico-scientifico nella valutazione dei progetti di mitigazione del rischio idrogeologico per i Comuni dell’Alto Nera. Un passaggio significativo si è registrato il 14 aprile con la conclusione positiva della conferenza speciale dei servizi, che ha autorizzato il livello di progettazione definitiva per gli interventi previsti a Castelsantangelo. A seguito delle prescrizioni e osservazioni formulate dagli enti competenti, sono attualmente in corso le attività di integrazione e modifica dei progetti da parte dei tecnici incaricati: questi adeguamenti sono finalizzati a garantire il positivo completamento dell’iter autorizzativo sia per Visso che per Ussita".