Il doppio trasloco dopo il terremoto

1 Le scosse

Dopo il terremoto del 2016, una parte delle suore del monastero di Sant’Angelo in Pontano si sono trasferite in Olanda per un’esperienza di evangelizzazione. Poi c’è stato il trasloco a Pienza, in provincia di Siena, dove è scoppiato il caso che ha portato al "commissariamento" del monastero da parte del Vaticano

2 Il braccio di ferro

Il monastero di Pienza è finito nel mirino del Vaticano perché considerato troppo esuberante sui social. Le monache avevano offerto soggiorni claustrali ai giovani, poi c’erano foto di gruppo con vista sulla Valdorcia, il cane e il pappagallo in convento. Sono stati criticati anche i mercatini organizzati dalle suore