Il dossier di Draisci Non si trovano i medici, settanta vuoti da colmare "Criticità fino al 2024"

di Franco Veroli

È un dato "dinamico" riferito al primo marzo, con indicazione anche delle carenze che si renderanno disponibili nel corso dell’anno. Ciò non toglie che lo scenario che si presenta evidenzia una settantina di vuoti da coprire tra medici di medicina generale, incarichi per la guardia medica, servizio del 118 e pediatri di libera scelta nel territorio della Ast di Macerata. "Nel conteggio sono stati detratti quelli che compiranno il settantesimo anno di età nel 2023 e che non hanno optato per la prosecuzione dell’attività fino al compimento del settantaduesimo anno, così come previsto dalle norme, e i medici di età inferiore al limite normativo, che hanno già formalizzato la volontà di cessazione dal rapporto convenzionale", scrive nella relativa determina il commissario Antonio Draisci (nella foto). "C’è una situazione di sofferenza che ritengo si protrarrà fino a fine 2024", sottolinea Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici di Macerata. "Le difficoltà possono essere attenuate dal fatto che i medici che vorranno potranno continuare a lavorare fino a 72 anni, due in più rispetto alla soglia dell’età pensionabile. E, poi, è stata attivata un’altra possibilità, quella di cui io stesso intendo avvalermi: continuare a lavorare, ma con un carico meno pesante, grazie all’intervento dell’Enpam, il nostro ente di previdenza. In pratica io continuerò ad assistere la metà dei miei pazienti, mentre l’altra metà sarà assegnata a un altro medico che mi sarà affiancato. La mia retribuzione resterà la stessa, ma la Ast ne pagherà metà, l’altra sarà versata dall’Enpam come anticipo pensionistico. La metà "risparmiata" dall’Ast sarà corrisposta all’altro medico". Questo il quadro attuale della situazione. Assistenza primaria a ciclo di scelta (medici di medicina generale). Distretto di Macerata: due posti nel comune di Corridonia; uno a Loro Piceno, Mogliano, Petriolo e Tolentino; due a Treia; un posto con doppio ambulatorio nei comuni di Monte San Martino e Penna San Giovanni, un altro sempre con doppio ambulatorio a San Ginesio e Ripe San Ginesio. Distretto di Civitanova: un posto a Civitanova, Montecosaro, Morrovalle, Monte San Giusto, Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena; un posto con doppio ambulatorio a Montefano e Recanati. Distretto di Camerino: un posto a Camerino, Fiuminata, Matelica, San Severino; un posto con doppio ambulatorio a Valfornace e Fiastra.

Continuità assistenziale (guardia medica). Distretto di Macerata: due incarichi da 24 ore settimanali a Macerata, Caldarola, Tolentino, Passo Sant’Angelo, Corridonia, Treia; un incarico da 24 ore settimanali a Penna San Giovanni. Distretto di Civitanova: due incarichi da 24 ore settimanali nella sede di guardia di Recanati, quattro incarichi da 24 ore settimanali nella sede di Porto Recanati – Potenza Picena, tre incarichi da 24 ore settimanali a Morrovalle (Trodica), cinque incarichi da 24 ore settimanali a Civitanova. Distretto di Camerino: un incarico da 24 ore settimanali nella sede di guardia di Visso, Matelica, e San Severino. Emergenza sanitaria territoriale (118): 10 incarichi settimanali di 38 ore nelle Potes del distretto di Macerata, 6 incarichi settimanali di 38 ore nelle Potes del distretto di Camerino, un incarico settimanale di 38 nelle Potes del distretto di Civitanova. C’è anche un posto vuoto di pediatra di libera scelta a San Severino.