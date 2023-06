Il dossier sulla terza età "I nostri pensionati sempre più poveri e a rischio isolamento"

di Chiara Gabrielli

"Tra i nostri pensionati artigiani, c’è anche chi prende appena 600 euro di pensione. Gli importi medi vanno dai 700 ai mille euro. Sono persone che hanno sempre lavorato sodo, non amano lamentarsi. Ma è chiaro che fanno molta fatica. E chi si vergogna perché dispone di poco denaro tende a isolarsi, a chiudersi in se stesso". Alla Cna Pensionati si studiano rimedi contro la crisi, la solitudine, le difficoltà sanitarie: problemi economici e problemi psicologici e di salute vanno a braccetto e mai come ora ci sono tanti campanelli d’allarme. Lo sanno bene Silvano Gattari e Federica Carosi, rispettivamente presidente e segretaria Cna Pensionati: gli associati sono in crescita, si è passati dai 1.698 del giugno 2022 a 1.754 di quest’anno.

"Una straordinaria forza di vitalità, nonostante siamo passati attraverso una pandemia", commenta Gattari. Ma c’è un dato preoccupante: "Avremo un crollo a livello di popolazione, se a gennaio 2022 il numero è di 305.692 a gennaio del 2027 saremo 298.151. Le province che vedranno una incidenza più rilevante delle persone con più di 85 anni saranno quella di Macerata (l’aumento maggiore), poi quelle di Ancona e di Ascoli. Quindi la nostra è quella che vedrà la più alta percentuale di invecchiamento".

I problemi sono molteplici: "Siamo il Paese col più alto tasso di disoccupazione giovanile, le imprese non trovano manodopera artigiana qualificata. Gli artigiani pensionati vorrebbero e potrebbero trasferire il loro sapere ma non trovano risposte. Ecco perché sul piano nazionale ci stiamo impegnando sul fronte Its (istituti tecnici superiori), che promuovono i mestieri con la partecipazione del pubblico e del privato. "Il Paese invecchia e le nascite calano – spiegano Carosi e Gattari –. Preoccupa l’ambito sanitario, ci segnalano tempi di attesa lunghissimi, specie per il diabete, l’ortopedia, le patologie cardiocircolatorie. Nel post Covid si è amplificata una disorganizzazione che era già in atto e che conduce a uno smantellamento della società pubblica. Bisogna programmare un aumento di medici e infermieri, non solo: anche pagarli di più, altrimenti è ovvio che preferiscono la sanità privata. Tutto ciò ricadrà sui più fragili dal punto di vista economico". Di recente, la Cna ha organizzato un’iniziativa sul tema al Grassetti. Quanto alle Case della comunità, "se saranno effettivamente organizzate come l’Europa vuole che siano (come previste dal Pnrr) potrebbero funzionare benissimo. Però siamo preoccupati, perché il Pnrr finanzia strutture e macchinari ma poi magari non c’è personale per gestirlo, butteremmo via i soldi sprecando un’occasione per fare il salto di qualità che ci serve".

Il fronte economico. Tra guerra in Ucraina, inflazione, aumento dei generi alimentari e dei costi energetici, anche fare la spesa è diventato un problema. "Un esempio – riprendono Gattari e Carosi –, avevamo organizzato una gita a Pesaro ma qualcuno ci ha detto che non poteva venire, perché non poteva permettersi di spendere 30 euro per un extra. Con molta dignità ci hanno detto che non ce la facevano. È una situazione che spinge a rinunciare anche a cose semplici. Le difficoltà sia economiche che psicologiche sono maggiori rispetto a qualche anno fa, dopo la guerra è stato un crescendo. Questo crea in loro uno stato generale di isolamento, poca voglia di partecipare. Noi cerchiamo di organizzare tante iniziative: gite, incontri con Sanidoc (associazione sanitaria) e Inrca, con specialisti, sui temi più vari, dalla causa delle cadute a casa degli anziani alla gestione dell’Alzheimer o ai familiari allettati".

Anni fa, "abbiamo chiesto all’Ast di organizzare incontri informativi tra primari e pensionati. "Aspettiamo ancora una risposta, siamo fiduciosi anche se sono trascorsi anni". "Sarebbe auspicabile – l’appello di Gattari e Carosi – che gli anziani siano più coinvolti anche dall’amministrazione, magari con convenzioni e agevolazioni per partecipare alle iniziative cittadine". Poi ci sono progetti che si potrebbero attuare: ad esempio, ‘Nonni per la città’ coinvolge gli anziani in manutenzioni cittadine. "Ci piacerebbe che si attuasse anche a Macerata e in altri comuni della provincia, le amministrazioni ne ricaverebbero un grande beneficio in pulizia delle strade, delle scuole e manutenzione del verde".