Il dottor Guardati lascia il servizio. A disposizione tre medici di base

A fine mese, dal 31 ottobre, il medico di base Matteo Guardati lascia il servizio a Tolentino per motivi lavorativi. Si era insediato un paio di anni fa, nel maggio 2023. Attualmente conta 1.257 pazienti, ma prima il numero era più alto; il dottore ha cercato infatti di avvisare per tempo i suoi mutuati così da permettere loro di non fare il cambio all’ultimo minuto. Ora i suoi restanti 1.257 assistiti possono scegliere fra due giovani dottori: Eleonora Eva Vita, nello studio medico associato Ippocrate in via Roma, o Marco Pezzanesi, arrivato da poco allo studio medico associato Fisiomed di Galleria Europa. Anche il veterano dottor Daniele Domizi (studio di via Roma) in questo periodo, nell’elenco dell’Ast, ha la bandierina verde, ovvero è un medico non massimalista che può accogliere nuovi iscritti, ma dovrebbe andare in pensione il prossimo anno. La bandierina è diventata verde proprio per questo motivo; prima era pieno di mutuati, ma molti di loro si sono attivati in anticipo, già dalla scorsa primavera, per non rischiare di rimanere senza dottore.

Altri cinque medici di famiglia sono poi disponibili ma solo per ricongiungimenti familiari o iscrizioni temporanee, ovvero le iscrizioni a termine di domiciliati o di cittadini extracomunitari: sono i dottori Giacomo Anitori, Franco Cencetti, Fabio Falconi, Andrea Mosca e Paola Mutani. Il cambio si può fare andando direttamente all’anagrafe dell’ospedale di Tolentino, oppure anche online, in qualsiasi momento, per accelerare i tempi: basta accedere al fascicolo sanitario su www.astmc.marche.it (https://www.astmc.marche.it/it/come-fare-per/cambio-medico-di-medicina-generale-pediatra-di-libera-scelta) e seguire le istruzioni.

Il Comune di Tolentino è da tempo classificato come "zona carente" di medici di medicina generale. Dal primo giugno 2022 al primo giugno 2025 hanno cessato di svolgere l’attività convenzionale cinque medici di base, di cui quattro per il raggiungimento dell’età pensionabile, e ne sono arrivati due nuovi. Hanno smesso i dottori Alba Mosca, Loris Paolucci, Franca Velasco, Valentina Salvatori e Jacqueline Cesaretti, e sono arrivati Matteo Guardati ed Eleonora Eva Vita. Ora Guardati se ne va, ma c’è la new entry Pezzanesi. I medici tolentinati hanno il massimale previsto dalla normativa: 1.500 assistiti più il 20 per ento per ricongiungimenti familiari e scelte temporanee.

Lucia Gentili