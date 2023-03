Il dottor Mariani sulla malattia: "Serve tanta prevenzione Bisogna supportare le pazienti"

"Non conosco la storia di Nicoletta Saracco ma posso immaginare che le sia stata diagnosticata una forma aggressiva di tumore al seno. Sono molto dispiaciuto che non ce l’abbia fatta". Parole del dottor David Mariani (nella foto), responsabile del reparto Oncologia delle clinica Villa dei Pini di Civitanova e con una specializzazione anche nel cancro alla mammella.

Dottor Mariani, questa ragazza ha affrontato quattro anni di cure, ma alla fine ha vinto ‘lui’. E’ morta a soli 33 anni. Nella battaglia contro il tumore al seno come stanno le cose?

"La mortalità prima era altissima, ma in questi anni sono stati fatti molti progressi sul piano delle terapie, sono usciti nuovi farmaci e si sono visti risultati in termini di guarigioni, ma chiaro che molto dipende dalla gravità del tumore. Possiamo comunque dire che oggi la percentuale di guarigione è alta, almeno il 7080% dei casi. E’ evidente che la diagnosi precoce resta l’elemento principale per combattere il tumore. Ma, è fondamentale il fattore della familiarità, che incide molto".

In che termini?

"In questa condizione le possibilità di sviluppare un tumore sono 50 su 100. Significa che, se in famiglia è emerso un caso, già intorno ai vent’anni bisognerebbe sottoporsi a esami di screening. In alcune situazioni ho anche consigliato la mastectomia preventiva".

La fascia di età più pericolosa per sviluppare un tumore al seno?

"Dipende da tanti fattori, e se non consideriamo quello su base genetica, per il quale vale il discorso fatto prima, direi che il rischio si presenta dai 40-45 anni in avanti, poi la curva scende. Fondamentale la profilassi. Quindi auto palpazione ed esami diagnostici, mammografia, ecografia e sempre, sempre, sempre, la prevenzione".

Nicoletta Saracco ha affrontato il percorso della malattia, dalla diagnosi alle chemioterapie, con grande coraggio e soprattutto con una consapevolezza che ha tradotto anche in impegno pubblico a favore della ricerca e della corretta informazione sul tumore al seno.

Non tutti però hanno questa reazione. In base alla sua esperienza questo atteggiamento aiuta?

"Ci vuole tanta forza per reagire in questo modo ed è vero che ci sono altri pazienti che invece tendono perfino a rifiutare le terapie. L’aspetto psicologico che è un elemento importante nel percorso della malattia. In ogni caso, è una battaglia durissima da combattere".

Quanto dura?

"Oggi, con i progressi fatti sul fronte terapeutico tutto quello che riguarda la collateralità è stato ridotto, ma non è sparito. Dobbiamo considerare non solo gli effetti della chemio, ma anche la chirurgia per il cancro alla mammella, quindi la quadrantectomia, la mastectomia. Sono interventi che mutilano la femminilità ed è per questo che le pazienti vanno supportate anche con grandi dosi di umanità".

l. c.