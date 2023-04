Il dottor Maurizio Trippetta va in pensione, prenderà il suo posto la collega Emi Biondi

"A seguito del pensionamento del dottor Maurizio Trippetta, è stata nominata in sua sostituzione Emi Biondi che da oggi entrerà in servizio a Mogliano. I pazienti iscritti con Trippetta verranno trasferiti in automatico (senza dover effettuare alcuna iscrizione) alla Biondi". È il sindaco Cecilia Cesetti ad informare i concittadini sull’arrivo del sostituto. Trippetta, dopo 36 anni di onorato servizio come medico di famiglia sia a Petriolo che a Mogliano, va in pensione anticipata (scelta che si è visto costretto a prendere in seguito all’infarto che l’ha colpito lo scorso 12 dicembre). Come spiegato i giorni scorsi, ha ringraziato con una lettera i suoi "gentilissimi pazienti". "L’amministrazione ringrazia profondamente il dottor Trippetta per l’impegno profuso sempre nell’attività lavorativa, di assistenza, cura e prevenzione nei confronti dei suoi pazienti e non solo – prosegue il sindaco Cesetti –. Un lavoro quotidiano che è stato sempre svolto con passione, competenza e professionalità. La sensibilità, l’umanità e l’altruismo lo hanno sempre caratterizzato. Un grazie di cuore al dottor Trippetta e un grande in bocca al lupo alla nuova dottoressa Emi Biondi. Informiamo inoltre che la dottoressa Laura Sarnari da oggi potrà aumentare il numero degli iscritti. Pertanto chi intendesse cambiare medico di base può effettuare l’iscrizione recandosi nell’ufficio Cup all’ex ospedale San Michele a Mogliano".