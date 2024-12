Il dottor Miconi nuovo primario di Chirurgia

Il dottor Guglielmo Miconi è il nuovo primario della chirurgia di Camerino. Vincitore del concorso per l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa dell’ospedale camerte, succede al dottor Giambattista Catalini andato in pensione. Anconetano, classe 1963, proviene dall’Azienda ospedaliera di Torrette, dove dal 2014 a oggi ha prestato sevizio nella chirurgia d’urgenza e del trauma con incarico di alta specializzazione in colonproctologia, e nella clinica di chirurgia come responsabile dell’unità di chirurgia d’urgenza. Laureato con lode ad Ancona, ha conseguito la specializzazione a Parma, poi ha svolto stage a Santiago de Compostela e Madrid. Dal 1996 al 2014 ha prestato servizio a Fano, con incarichi di alta specializzazione e poi di responsabile di senologia chirurgica e breast unit. Il direttore dell’Ast di Macerata Marco Ricci ha formulato i migliori auguri al primario, "nella consapevolezza che con le sue competenze guiderà il reparto verso nuovi traguardi".