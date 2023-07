Il dottore Franco Iantosca torna in corsia a 74 anni fino al 31 ottobre

L’Ast di Macerata ha deciso di stipulare un contratto con incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il dottor Franco Iantosca, medico in pensione, per supportare l’Unità operativa di Medicina interna dell’ospedale di Camerino. Non è la prima e non sarà neppure l’ultima volta che per far fronte alle carenze di organico si faccia ricorso ad un medico in quiescenza. Quando accade, però, specie se l’interessato ha 74 anni, non lo si può tacere: intanto per rendere onore a chi, proprio mentre potrebbe stare spensierato a godersi il meritato risposo accetta di tornare in corsia; e, poi, perché questi sono i casi che evidenziano quale sia lo stato dell’arte della sanità pubblica, che fa fatica a trovare i camici bianchi di cui ha bisogno. Il rapporto di collaborazione inizierà lunedì e si protrarrà fino al 31 ottobre, periodo nel corso del quale dovrebbero concludersi le procedure di un concorso già attivato. Consisterà in prestazioni per un massimo di 12 ore settimanali, ed è reso possibile dal fatto che, proprio per la difficoltà riscontrata a livello nazionale di assumere medici specialisti con rapporto di lavoro dipendente, è stata disposta una deroga al divieto di cumulo tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico, fino alla fine di quest’anno. In questo modo l’Ast ha inteso dare risposta alla richiesta del direttore della Medicina interna dell’ospedale di Camerino, dottoressa Anna Maria Schimizzi, che ha evidenziato una oggettiva carenza di personale. E c’è da scommettere che il dottor Iantosca farà la sua parte con lo spirito che l’ha sempre caratterizzato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, dove ha guidato il servizio di Gastroenterologia e endoscopia digestiva fino al 2018, quando è andato a riposo: "Devo posare il camice bianco non volontariamente, ma perché l’età e gli anni servizio non mi consentono di proseguire la mia professione ospedaliera".

Franco Veroli