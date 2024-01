Il dramma dei deportati raccontato dalle foto scattate dai militari

Inaugurata, nelle sale comunali di Pollenza, la mostra "La terrificante storia dei campi di concentramento", organizzata dall’Associazione nazionale carabinieri, sezione Salvo D’Acquisto, con il patrocinio del Comune e la cura dello storico Luca Cimarosa. Sono esposte fotografie dell’epoca scattate nei campi di sterminio. "Studio da vent’anni anni il periodo dell’olocausto - dice il curatore e collezionista -, raccogliendo foto e reperti di quegli anni. Ho fatto una mostra pubblica per ricordare e far riflettere. La mostra è allestita come se si trattasse di una "fabbrica della morte". Le foto in sala furono scattate in larga parte da militari. Alcuni pannelli spiegano come i deportati fossero trattati come merci, oggetti. Avevano segni distintivi a schedarli, con i colori che ne mostravano la condizione". All’inaugurazione della mostra hanno preso la parola anche Franco Mogetta, presidente della sezione Salvo D’acquisto, il sindaco Mauro Romoli e il generale Tito Baldo Honorati, ispettore regionale dell’Associazione carabinieri. "Come associazione abbiamo ritenuto opportuno organizzare la mostra, proponendo queste foto che descrivono senza filtri l’orrore che successe nei campi di concentramento - dice Mogetta -, emotivamente non è stato facile allestire questa mostra. Il toccante contenuto impone a tutti una riflessione nei confronti della vita umana. Si esce da qui indignati, con un nodo in gola. Dobbiamo contrastare con tutte le forze ogni violenza". "La giornata della memoria, il 27 gennaio, viene troppo spesso liquidata con una foto e l’invito a non dimenticare. Siamo fortunati a vivere questo tempo, frutto di azioni diplomatiche forti. Ricordiamo da vicino quel terribile capitolo della Storia, di cui anche noi italiani abbiamo fatto parte e non sempre da vittime. Essere umani è un’azione, un impegno quotidiano, che consiste nel praticare la nostra umanità e saper scegliere di fronte alle sfide che la Storia ci pone", ha detto il sindaco Romoli. "Questa che vediamo è una memoria di ciò che si è verificato - sottolinea Honorati -, le fotografie colpiscono nel profondo, l’insegnamento da trarne è che alle generazioni che verranno va trasmesso il senso della vita e dell’umanità".

Lorenzo Fava