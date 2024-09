Il dramma in una casa. Trovato senza vita, era morto da giorni

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione: era deceduto da diversi giorni e a dare l’allarme sono stati i vicini di casa. Macabra scoperta, nella tarda mattinata di ieri, in una abitazione in via Mozzi, nel centro storico di Macerata. Un anziano di 78 anni, Gilberto Mancini, che viveva da solo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Era morto da tempo e per diversi giorni nessuno si era accorto della sua scomparsa.

A dare l’allarme e far scattare l’intervento del 118 e della polizia sono stati i suoi vicini di casa, preoccupati da un forte odore che proveniva dall’interno dell’appartamento e dal fatto che da qualche giorno non vedevano uscire di casa l’anziano. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e gli agenti della polizia. Quando i soccorritori sono riusciti ad entrare nell’appartamento, hanno trovato il corpo dell’anziano, che era ormai senza vita.

A stroncarlo, improvvisamente, sarebbe stato un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La morte, avvenuta per cause naturali, risalirebbe a diversi giorni fa, probabilmente una decina, secondo i primi accertamenti svolti dal medico legale. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso, ma tutto lascia pensare che la morte sia avvenuta per cause naturali. Allertate dalla polizia, hanno raggiunto l’abitazione le nipoti dell’anziano. La salma del settantottenne, dopo le formalità di rito, è stata portata in obitorio, dove si trova a disposizione della procura, che valuterà eventuali accertamenti. Nel maggio scorso, sempre in via Mozzi, era stato trovato morto dopo giorni anche un altro uomo, l’ex docente dell’Accademia di belle arti Hideaki Kawano.