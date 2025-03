Il duello sui conti del Cosmari. Gattafoni: "Nessun collasso". Ma le spese saliranno ancora

"Non c’è nessun collasso, sono solo enfatizzazioni politiche. Avevo chiesto alla struttura interna una due diligence, con particolare riferimento alla situazione dell’impiantistica, di cui ho dato conto nell’ultima assemblea. Così abbiamo avuto un quadro chiaro e reale sulla base del quale arrivare ad un piano industriale con la rimodulazione del contratto di servizio spalmato in tempi più lunghi. In questo modo si possono affrontare e risolvere i problemi e mantenere la gestione pubblica del servizio, cosa in cui credo fermamente". Paolo Gattafoni, presidente di Cosmari Srl, risponde in questo modo alla nostra domanda inerente alla situazione economico-finanziaria della società, evidenziando come la maggior parte dei sindaci abbia accolto e approvato le sue indicazioni. Di più, almeno, per ora, non vuole dire, anche se le criticità non mancano.

L’assenza di una discarica di supporto per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e il mancato potenziamento del sito di Cingoli (la nuova vasca, al di là delle assicurazioni, difficilmente sarà pronta entro quest’anno), pesano sui conti. Come noto, dal 2024, i rifiuti vengono conferiti fuori provincia: si è cominciato con Fermo, per proseguire con Pesaro (fino al prossimo giugno) e, poi, ci si sposterà ad Ancona (con un parziale contenimento dei costi attuali). E, poi? È probabile che bisognerà trovare un altro sito, poiché nessuno oggi è disposto a scommettere che a inizio 2026 sarà pronta la nuova vasca di Cingoli. Si aggiunga che per quel che riguarda l’area in cui realizzare la nuova discarica sarà necessaria anche la Vas (Valutazione ambientale strategica), procedura destinata ad allungare i tempi, con prevedibile nuovo aumento della Tari nel 2026. Per quel che riguarda gli impianti, quello di compostaggio, nonostante le manutenzioni potrà funzionare al massimo per un altro anno, motivo per cui è pronto un piano di ristrutturazione economica che richiede un corposo investimento, quantificabile tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Durante l’intervento sarà necessario portare altrove circa 22mila tonnellate annue di compostaggio, con un costo di circa 80 euro a tonnellata, più le spese di trasporto. L’impianto per le macerie, danneggiato da un incendio, è in fase di ripristino, quello per il trattamento dei pannolini è stato cancellato. Eppure è certo che se si vuole guardare al futuro con uno sguardo positivo bisogna puntare sugli investimenti potenziando e ammodernando gli impianti esistenti e prevedendone di nuovi (la cifra degli interventi complessivi in ballo si attesta attorno agli 80 milioni). Comunque sia, il report è stato un "bagno di realtà", e come tale dovrebbe sollecitare i soci della società, cioè i sindaci, e l’Ata, cioè sempre i sindaci, ad un atteggiamento meno attendista di quello emerso fino ad oggi.