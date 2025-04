Il duello sull’area per cani: "I residenti cavalcano l’odio verso gli animali"

"I cittadini, in merito all’area cani di via Cardarelli, cavalcano l’odio nei confronti dei proprietari di animali". Fabrizio Gentili, presidente del consiglio di quartiere della Pace, interviene in merito alla protesta di diciassette residenti di via Cardarelli a Collevario che, con una Pec inviata a Comune, questura e prefettura, hanno lamentato disagi provocati dal vicino sgambatoio per cani, chiedendone lo spostamento. Nei giorni scorsi avevano dichiarato che "l’area andrebbe posta ad almeno 100 metri dalle abitazioni, mentre qui è a 11 metri. C’è la questione dell’inquinamento del suolo, con fosforo e azoto rilasciato nel terreno dalle deiezioni spesso non raccolte – avevano sottolineato –. Poi l’inquinamento acustico, notevole, con l’abbaiare dei cani a cui si aggiungono le chiacchiere di chi li porta". Altro argomento dei residenti è "il danno economico: le nostre proprietà vengono svalutate per questi inconvenienti". Gentili interviene spiegando che "le deiezioni sporcano ma non inquinano; qui entra in ballo l’educazione dei padroni che non le raccolgono. Per anni le amministrazioni comunali hanno ignorato il problema e oggi, complice anche la pandemia, ci troviamo con un cane ogni quattro abitanti per non contare i gatti, compresi i randagi. Asserire poi che c’è un danno economico è assurdo ma è sintomo dell’odio che queste persone hanno nei confronti degli animali, perché avere uno sgambatoio vicino casa è un servizio in più, quindi il valore dell’immobile aumenta". "Fare sgambatoi a Macerata è difficile ma, tenendo presente che ci sono novemila cani censiti, necessario. Da proprietario di un cagnolino trovo infondata la protesta dei residenti – dice Gentili (foto) –, perché quando vado in giro devo avere la possibilità di lasciare libero il mio cane di correre. Da coordinatore di quartiere dico che queste problematiche sono state affrontate su invito dell’assessore Laura Laviano e ne è uscito un quadro ottimistico, con nuovi sgambatoi in arrivo in tutta la città".