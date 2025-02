Il duello sullo Sferisterio: "Una risorsa per il cda, pieno sostegno a Longoni"

"Esprimiamo il nostro pieno sostegno alla recente nomina di Mariagrazia Longoni nel consiglio di amministrazione, designata dal ministero della Cultura. La sua preziosa esperienza in ambito professionale e nell’associazionismo, oltre alla competenza in ambito musicale e alla spiccata sensibilità culturale nel suo complesso, rappresentano un arricchimento per il nostro Consiglio". Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessora alla Cultura Katiuscia Cassetta difendono la leghista milanese Mariagrazia Longoni. Il suo ingresso nel cda dello Sferisterio, su nomina del ministero della Cultura, aveva acceso le critiche di Macerata Bene Comune, la lista civica d’opposizione rappresentata in consiglio comunale dall’ex vicesindaco Stefania Monteverde, che aveva parlato di uno Sferisterio diventato "merce di scambio" tra i partiti. Con l’ingresso di Longoni (responsabile della scuola di formazione della Lega e candidata alle ultime comunali di Milano) "si intende promuovere la diversità di esperienze e competenze all’interno del Consiglio, indipendentemente dalla provenienza territoriale dei suoi membri – hanno concluso Parcaroli e Cassetta –. La nomina è in linea con le procedure statutarie e mira a rafforzare il legame tra l’istituzione e le autorità culturali nazionali. L’Associazione Arena Sferisterio è impegnata a preservare l’autonomia e la tradizione culturale del nostro teatro, garantendo al contempo una governance trasparente e rappresentativa". Longoni "contribuirà alla nostra missione di promuovere l’arte e la cultura maceratese in ambito nazionale e internazionale". La nuova consigliera d’amministrazione è stata difesa anche da Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera: "Con la legge a mia prima firma – dice la deputata leghista – abbiamo garantito risorse strutturate pari a 400mila euro annuali per sostenere il Mof e lo Sferisterio. Puntiamo sulla qualità delle opere per attrarre sempre più pubblico, anche nazionale e internazionale. Longoni contribuirà a consolidarne il ruolo di riferimento nel panorama operistico e culturale italiano".