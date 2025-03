Il duo Musio-Lichetta in concerto con la Scuola "Scodanibbio"

Mese ricco di iniziative per la Scuola civica di musica Stefano Scodanibbio. Domani alle 18, al teatro della Filarmonica, gli allievi di pianoforte terranno un concerto monografico a ingresso libero. Domenica alle 17, invece, all’auditorium Asilo Ricci, atteso il concerto del duo Musio-Lichetta (pianoforte e viola) promosso dall’associazione Ut-re-mi aps: i musicisti proporranno un programma all’insegna del romanticismo con musiche di Franz Schubert, Robert Schumann e Johannes Brahms. Biglietti su Ciaotickets o all’auditorium da un’ora prima dell’evento. Per info segreteria@scuolascodanibbio.it. Si continua mercoledì prossimo all’auditorium Asilo Ricci con il workshop sulla fragilità della voce infantile "Cantare con le emozioni" a cura di Tullio Visioli, compositore e direttore di coro che ha attivato dal 2010 lo specialissimo "Coro delle mani bianche" (esperienza che vede coinvolgere nel canto bambini e ragazzi sordi e non vedenti). Per info segreteria@scuolascodanibbio.it. "La Scuola civica di musica rappresenta un’opportunità importante per la crescita culturale dei nostri ragazzi – afferma l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta –. È infatti anche attraverso la musica che i giovani non solo sviluppano talenti, ma apprendono valori essenziali. In quest’ottica la partnership con l’Associazione Sferisterio per il progetto ‘Opera a scuola’ ha un valore ancora più significativo".

Martina Di Marco